Resultado Super Astro Sol último sorteo del chance hoy, lunes 23 de febrero de 2026

Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
El Super Astro Sol se mantiene como uno de los juegos de chance más atractivos en Colombia, gracias a su formato innovador que combina un número de cuatro cifras con un signo del zodiaco.
El número ganador del chance Super Astro Sol de este lunes 23 de febrero de 2026 es el (en minutos). ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.
Participar en el Super Astro Sol es un proceso sencillo y accesible para el público general. La dinámica consiste en elegir un número y asociarlo a un signo zodiacal, lo que amplía las posibilidades frente a otros juegos similares.
Para jugar, se deben seguir estos pasos:
Esta mecánica brinda mayor flexibilidad y ofrece más oportunidades de ganar, lo que explica su creciente popularidad entre los jugadores.
El Super Astro Sol está diseñado para ajustarse a distintos presupuestos, permitiendo la participación de un público amplio en todo el país.
Los valores establecidos son:
Se recomienda realizar las apuestas únicamente en puntos autorizados, con el fin de garantizar la seguridad, legalidad y validez del tiquete.
Quienes resulten ganadores deben acercarse a un punto autorizado para reclamar su premio y presentar la documentación correspondiente.
Los requisitos básicos son:
Dependiendo del monto obtenido, pueden exigirse requisitos adicionales:
Gracias a su formato innovador, facilidad de participación y procesos claros para el cobro de premios, el Super Astro Sol continúa consolidándose como una de las opciones preferidas por quienes siguen de cerca los resultados del chance en Colombia.