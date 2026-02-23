Consternados e intimidados se sienten algunos de los conductores de buses de Medellín. Una grave situación se está presentando con las rutas de buses que atraviesan el centro de la ciudad. Donde se ha vuelto común que delincuentes despojan de sus pertenencias a los transportadores.

Esta situación se presenta especialmente en los alrededores del Parque Berrio, un sector bastante concurrido y del que parten un número significativos de rutas de buses que cubren la mayoría de barrios del Valle de Aburrá. La situación es preocupante y enciende las alarmas de las autoridades.

Pese al anuncio que realizó en los últimos días el alcalde de Medellin Federico Gutierrez, donde indicó que hay una reducción de varios delitos de alto impacto en 2026, entre ellos una disminución del 63% en casos de extorsión. En el centro de Medellín, el panorama parece ser todo lo contrario.

“Hemos logrado reducciones importantes en hurtos, pero no es suficiente, un solo ciudadano que se siente inseguro y que reclama con derecho y con toda la autoridad, es motivo suficiente para seguir trabajando”.



La evidencia de estos atracos está quedando almacenada en las cámaras de seguridad con las que están equipados los automotores y sirve como material probatorio para hacer seguimiento a los atracadores por parte de las autoridades. Al respecto el general Henry Bello comandante de la Policía Metropolitana.

“Al respecto el general Henry Bello comandante de la Policía Metropolitana “Por eso todos estamos comprometidos en el territorio y en el microterritorio, para blindar y evitar que esas sigan cometiendo esa conducta delictiva, especialmente en el transporte público, el volanteo, sacando también siluetas de esos presuntos delincuentes que cometen esa conducta delictiva”.

#VideoBlu Ladrones tienen azotados a los conductores de buses en el centro de Medellín. En videos se observa cómo los atracadores usan el mismo modus operandi para intimidar y hurtar en varias rutas de buses de la capital de Antioquia. pic.twitter.com/NgRw7GOAbx — Blu Antioquia (@BLUAntioquia) February 23, 2026

En estos videos que ya circulan en las redes sociales, se puede observar cómo estos hombres operan con el mismo modus operandi, un atracador intimida a los conductores al interior de bus, mientras que desde fuera del bus otro hombre le apunta con un arma de fuego.

Incluso, hay un par de videos en los que se puede apreciar a quien podría ser el mismo hombre robando en buses diferentes, pues lleva puesta la misma ropa, especialmente un buso de color gris, quien segundos después, se marcha con el producido del bus y las pertenencias del conductor.