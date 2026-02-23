Asesinan a patrullero de la Policía en El Cerrito, Valle: se movilizaba en su moto

Un nuevo hecho de violencia se registró en el municipio de El Cerrito, Valle del Cauca, donde fue asesinado el patrullero de la Policía Luis Felipe Méndez Calero.

El uniformado, de 32 años, se dirigía hacia su residencia en motocicleta junto a su pareja sentimental cuando fue interceptado por un hombre que, sin mediar palabra, le disparó en repetidas ocasiones. El ataque ocurrió hacia las 12:18 de la madrugada.

Méndez Calero llevaba 14 años en la institución y estaba adscrito a la estación El Diamante de la Policía Metropolitana de Cali. Al momento de los hechos se encontraba en periodo de vacaciones.

La brigadier general Sandra Liliana Rodríguez, comandante del Departamento de Policía Valle, rechazó el crimen y confirmó que se adelantan investigaciones para esclarecer lo ocurrido.



“La Policía Nacional en el departamento del Valle del Cauca rechaza categóricamente el homicidio del patrullero Luis Felipe Méndez, adscrito a la estación de Policía El Diamante de la Metropolitana de Cali. El uniformado llevaba 14 años en la institución y se encontraba en periodo vacacional. Desafortunadamente, en el lugar de los hechos nuestro uniformado pierde la vida y en este momento su cónyuge es asistida en un centro hospitalario”, indicó.

Unidades de Policía Judicial, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, asumieron los actos urgentes y trabajan para dar con el responsable del ataque.