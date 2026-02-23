En vivo
Blu Radio  / Regiones  / Pacífico  / Asesinan a patrullero de la Policía en El Cerrito, Valle: se movilizaba en su moto

Asesinan a patrullero de la Policía en El Cerrito, Valle: se movilizaba en su moto

Luis Felipe Méndez Calero, de 32 años, fue atacado cuando se movilizaba con su pareja sentimental. Autoridades conformaron equipo especial para investigar.

