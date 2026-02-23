En vivo
Abogado de Nicolás Petro pide al juez que no permita en el juicio el celular incautado a Day Vásquez

Abogado de Nicolás Petro pide al juez que no permita en el juicio el celular incautado a Day Vásquez

Alejandro Carranza dice que no hubo audiencia de control posterior a la entrega del equipo telefónico, e insistió que hubo una auto incriminación, lo que para el togado Carranza hubo un presunto arreglo con la Fiscalía.

