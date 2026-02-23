Escalada violenta sacude México: Mañanas Blu, lunes, 23 de febrero de 2026

Estos son los hechos que fueron noticia en Colombia en Mañanas Blu, con Néstor Morales, de este lunes, 23 de febrero de 2026:
- Antonio Morales, alcalde de Tapalpa, Jalisco, habló de la escalada violenta tras la muerte de Nemesio ´El Mencho´ Oseguera, líder del Cártel de Jalisco.
- David Saucedo, especialista en seguridad pública de México, se refirió del abatimiento de Nemesio ´El Mencho´ Oseguera, líder del Cártel de Jalisco en México.
- El general Ricardo Roque, comandante de la Cuarta División del Ejército, habló acerca del enfrentamiento con disidencias de ´Calarcá´ en Guaviare.
- Wber Orlando Ríos, decano de la Facultad de Ciencias Farmacéuticas de la Universidad de Antioquia, se refirió de la construcción de una Planta de Medicamentos Esenciales.
- José Antonio de Gabriel, jefe adjunto de la MOE UE en Colombia 2026, habló de las declaraciones del presidente Gustavo Petro sobre las elecciones que se avecinan en el país.
- Diana Pava, directora del Instituto Nacional de Salud, comentó sobre el caso de sarampión en Bogotá.
Escuche el programa completo aquí: