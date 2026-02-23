Apple Sports llegó a Colombia: estas son las ligas disponibles y todo lo que debe saber

Apple Sports ya está disponible en Colombia. La aplicación oficial de resultados y estadísticas deportivas de Apple ahora permite a los aficionados colombianos seguir en tiempo real sus equipos y ligas favoritas desde el iPhone.

Con esta expansión en América Latina y el Caribe, Apple fortalece su ecosistema deportivo y compite directamente con otras apps de marcadores en vivo, ofreciendo una experiencia integrada con iOS, widgets y notificaciones en la pantalla bloqueada.



¿Qué es Apple Sports?

Apple Sports es la aplicación gratuita de Apple diseñada para ofrecer resultados y estadísticas deportivas en tiempo real. Funciona con Live Activities en la pantalla bloqueada del iPhone y permite personalizar la experiencia según tus equipos y ligas favoritas.

En la App Store se puede descargar Apple Sports Foto: Blu Radio

Está disponible para dispositivos con iOS 17.2 o versiones posteriores y requiere conexión a internet.



Ligas disponibles en Apple Sports en Colombia

Con su llegada oficial al país, estas son las principales competiciones que los usuarios colombianos pueden seguir:



Fútbol colombiano e internacional

Categoría Primera A (Liga BetPlay)

Campeonato Brasileño Serie A

Primera División del Perú

Liga Profesional Argentina

Liga MX

MLS

Premier League

LaLiga

Serie A (Italia)

Bundesliga 2

Ligue 1 y Ligue 2

Primeira Liga

Champions League

Europa League

Conference League

Copa del Rey

Coppa Italia

Coupe de France

DFB-Pokal

FA Cup

EFL Championship

EFL Cup

Leagues Cup

Además, Apple añadió una nueva categoría dedicada exclusivamente al fútbol, facilitando encontrar ligas y torneos en un solo lugar.



Baloncesto

NBA

WNBA

NCAA masculino y femenino

Fútbol americano

NFL

NCAA FBS y FCS

Béisbol

MLB

Hockey

NHL

Automovilismo

Fórmula 1 (F1)

NASCAR

Golf

PGA Tour

LPGA Tour

Tenis

Tenis masculino

Tenis universitario femenino

Cómo descargar Apple Sports en Colombia

La app es gratuita y se puede descargar desde la App Store en iPhone compatibles con iOS 17.2 o versiones posteriores.