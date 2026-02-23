Apple Sports llegó a Colombia: estas son las ligas disponibles y todo lo que debe saber

Publicidad
Apple Sports ya está disponible en Colombia. La aplicación oficial de resultados y estadísticas deportivas de Apple ahora permite a los aficionados colombianos seguir en tiempo real sus equipos y ligas favoritas desde el iPhone.
Con esta expansión en América Latina y el Caribe, Apple fortalece su ecosistema deportivo y compite directamente con otras apps de marcadores en vivo, ofreciendo una experiencia integrada con iOS, widgets y notificaciones en la pantalla bloqueada.
Apple Sports es la aplicación gratuita de Apple diseñada para ofrecer resultados y estadísticas deportivas en tiempo real. Funciona con Live Activities en la pantalla bloqueada del iPhone y permite personalizar la experiencia según tus equipos y ligas favoritas.
Está disponible para dispositivos con iOS 17.2 o versiones posteriores y requiere conexión a internet.
Con su llegada oficial al país, estas son las principales competiciones que los usuarios colombianos pueden seguir:
Además, Apple añadió una nueva categoría dedicada exclusivamente al fútbol, facilitando encontrar ligas y torneos en un solo lugar.
La app es gratuita y se puede descargar desde la App Store en iPhone compatibles con iOS 17.2 o versiones posteriores.