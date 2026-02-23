Cómo cambiar la cuenta de nómina en Colombia: guía legal y paso a paso

Cambiar la cuenta de nómina en Colombia es un trámite sencillo y respaldado por la jurisprudencia constitucional. Los trabajadores tienen derecho a elegir el banco donde desean recibir su salario, sin imposiciones del empleador.

La base legal está en la Sentencia C-041 de 2000 de la Corte Constitucional, que dejó claro que ninguna empresa puede obligar a sus empleados a abrir o mantener una cuenta en una entidad financiera específica para el pago del salario.

En lo relativo a pagos que tengan origen en vínculos laborales, no puede el patrono obligar a los trabajadores a abrir cuentas para recibir su salario o las prestaciones que le corresponden, y mucho menos indicarle el nombre de la institución financiera en que lo haga, pues en tales eventos lesiona sus derechos y condiciona ilegítimamente el ejercicio de su libertad Se lee en la sentencia.

¿Tiene derecho a elegir el banco donde recibe su salario?

Sí. La Corte Constitucional fue enfática en que el empleador no puede imponer una institución financiera determinada ni condicionar el pago del salario a la apertura de una cuenta específica.

Aunque el fallo analizó normas sobre cheques cruzados y pagos “para abono en cuenta”, precisó que, tratándose de remuneraciones laborales, el trabajador conserva su libertad para decidir dónde recibir su dinero. Cualquier restricción injustificada podría vulnerar derechos fundamentales.



Cómo cambiar la cuenta de nómina paso a paso

1. Abrir una nueva cuenta bancaria: el primer paso es acudir al banco de su preferencia y solicitar la apertura de una cuenta. La entidad le pedirá documento de identidad, datos personales e información laboral. Al finalizar el proceso, le entregarán los datos de la nueva cuenta.



2. Solicitar certificado de titularidad: luego debe pedir un certificado de titularidad bancaria. Este documento acredita que usted es el titular e incluye nombre completo, número de documento, número y tipo de cuenta. En muchos casos puede descargarse desde la banca virtual.

3. Notificar formalmente al empleador: presente el certificado ante el área de recursos humanos o nómina e informe por escrito —correo electrónico o carta— que desea que su salario sea consignado en la nueva cuenta. Esto deja constancia formal de la solicitud.



¿Puede el empleador negarse?

En principio, no. La jurisprudencia constitucional establece que el empleador no puede imponer una entidad financiera ni exigir que el trabajador permanezca en determinado banco.

Foto: Nequi

Sin embargo, pueden existir tiempos administrativos razonables para aplicar el cambio, por ejemplo, a partir del siguiente ciclo de pago.



Recomendaciones para evitar inconvenientes

No cierre la cuenta anterior hasta confirmar que el primer pago ya fue consignado en la nueva. Revise las fechas de corte de nómina para evitar retrasos y conserve copia del certificado y del correo enviado.

En conclusión, cambiar la cuenta de nómina es un procedimiento simple y protegido por la ley: abrir una nueva cuenta, solicitar el certificado y notificar al empleador. La elección del banco es un derecho del trabajador.