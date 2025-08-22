Ghislaine Maxwell menciona a Andrés Pastrana en entrevista sobre Jeffrey Epstein

El expresidente Andrés Pastrana fue mencionado por Ghislaine Maxwell durante una entrevista con el fiscal general adjunto de Estados Unidos, Todd Blanche, en el marco de las investigaciones sobre el fallecido financiero Jeffrey Epstein.

Maxwell, excolaboradora cercana de Epstein y condenada en EE. UU. por tráfico sexual de menores, aseguró no tener claridad sobre si Pastrana estuvo en el avión privado o en la isla del magnate. Sin embargo, afirmó que coincidió con él en algunos viajes.

“No sé si alguna vez estuvo en el avión. No creo que viniera a la isla. Pero fui a lugares con él. Uno fue a Colombia y Epstein fue, y el otro fue a Cuba y Epstein y Andrés Pastrana estaba allí, creo”, dijo Maxwell durante la conversación con Blanche.

Contexto del caso Epstein

Jeffrey Epstein, empresario estadounidense, fue arrestado en julio de 2019 acusado de explotación sexual y tráfico de menores. Se le señalaba de mantener una red de reclutamiento de adolescentes a quienes explotaba sexualmente en sus mansiones de Palm Beach, Nueva York, su isla privada en el Caribe y otras propiedades.

Aunque Epstein murió en agosto de 2019 en una cárcel de Nueva York —en lo que las autoridades catalogaron como un suicidio—, su caso desató un escándalo global por las conexiones con políticos, empresarios y celebridades de alto perfil.

Ghislaine Maxwell, su expareja y socia, fue capturada en 2020 y en 2022 fue condenada a 20 años de prisión por facilitar y participar en la explotación de menores. Sus declaraciones, al igual que documentos judiciales y de investigación, han revelado nombres de figuras públicas en distintos países.

El expresidente estadounidense Donald Trump también se refirió recientemente a Epstein, asegurando que rompió su amistad con él por contratar personal de su club Mar-a-Lago, incluido a Virginia Giuffre, quien posteriormente denunció al príncipe Andrés del Reino Unido por abuso sexual cuando tenía 17 años.

“Cuando me enteré le dije: ‘Escucha, no queremos que te lleves a nuestra gente’. Y luego lo volvió a hacer. Y dije: ‘Fuera de aquí’”, relató Trump, quien confirmó que Giuffre trabajó en el spa de Mar-a-Lago antes de ser vinculada a la red de Epstein.

Trump ha prometido revelar más información sobre el caso, pero el FBI y el Departamento de Justicia señalaron en julio que no existen nuevos elementos que justifiquen divulgar más documentos. Esto generó críticas en parte de su base política, que exige conocer la lista completa de nombres vinculados a Epstein.