Ecopetrol
Millonarios
UNP
Guerra en Irán
Elecciones 2026

Pacientes con cáncer acudirán a la CIDH ante incapacidad del Estado colombiano de garantizar salud

Pacientes con cáncer acudirán a la CIDH ante incapacidad del Estado colombiano de garantizar salud

La Fundación Colombiana de Leucemia y Linfoma presentará una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por la crisis del sistema de salud en Colombia y por el alto riesgo que viven hoy miles de pacientes con cáncer.

