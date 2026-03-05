Pacientes con cáncer acudirán a la CIDH ante incapacidad del Estado colombiano de garantizar salud

Dicen que en Colombia se atraviesa una crisis sin precedentes, que hoy está poniendo en riesgo la vida y la dignidad de miles de pacientes en todo el país, por la insolvencia financiera de múltiples EPS, la congestión de los servicios de urgencias y la interrupción de los tratamientos de alto costo, que están generando un deterioro en la salud y en la disponibilidad de estos.

“Uno de los puntos más críticos de esta crisis es la grave escasez de medicamentos, situación que afecta especialmente a pacientes con enfermedades de alto riesgo como el cáncer. Muchos de ellos enfrentan mes a mes una dramática incertidumbre sobre la continuidad de sus tratamientos, lo cual puede significar la diferencia entre la vida y la muerte”, dice el comunicado.

El viernes realizarán un acto precisamente para poder presentar esta solicitud, esta denuncia, pero además pedir una medida cautelar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, porque dicen ellos que el Estado colombiano les ha fallado y no los ha escuchado durante todo este tiempo.

De esta manera, esta sería la segunda denuncia formal ante la CIDH por parte de las asociaciones de pacientes, o que representan a los pacientes con enfermedades crónicas, en este caso, el cáncer.

