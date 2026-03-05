Pacientes cuestionan Decreto 0182 por traslado de afiliados entre EPS

Voceros de organizaciones de pacientes manifestaron su preocupación por el Decreto 0182 de 2026, con el que el Gobierno nacional plantea una reorganización del sistema de salud y la redistribución de afiliados entre diferentes Entidades Promotoras de Salud (EPS) en varios territorios del país.

Denis Silva, vocero de Pacientes Colombia, señaló que la medida podría concentrar un mayor número de afiliados en Nueva EPS. Según indicó, esta entidad actualmente cuenta con cerca de 11,5 millones de usuarios y, de aplicarse el decreto, podría superar los 15 millones de afiliados, además de ampliar su operación a cerca de 630 municipios. A su juicio, esta situación plantea interrogantes sobre la capacidad administrativa, de red y de gestión para atender a esa población.

Silva también afirmó que otras EPS que recibirían afiliados, como Savia Salud en Antioquia y SOS en el suroccidente del país, han enfrentado cuestionamientos por la prestación del servicio, por lo que considera necesario revisar los efectos de la redistribución planteada en la norma. Además, cuestionó que el traslado de cerca de 6,5 millones de afiliados no corresponda a lo que el Gobierno ha descrito como una reorganización del sistema.

Por su parte, Néstor Álvarez, paciente de alto costo, señaló que la redistribución de afiliados puede generar beneficios en algunos casos, dependiendo de la red de prestadores disponible en cada territorio. Sin embargo, sostuvo que la mayor concentración de usuarios en Nueva EPS genera dudas, debido a los problemas que, según dijo, enfrenta actualmente la entidad en términos de capacidad técnica y administrativa.



Álvarez también indicó que aún no se conocen en detalle los criterios de distribución para pacientes con enfermedades de alto costo y consideró que los argumentos relacionados con la reducción de traslados o costos de transporte no necesariamente garantizan una mejora en la atención. De acuerdo con los voceros de pacientes, el impacto de la medida debe evaluarse teniendo en cuenta el acceso efectivo a los servicios y el derecho a la libre elección dentro del sistema de salud.

