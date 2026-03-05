En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Ecopetrol
Millonarios
UNP
Guerra en Irán
Elecciones 2026

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Salud  / Pacientes cuestionan Decreto 0182 por traslado de afiliados entre EPS

Pacientes cuestionan Decreto 0182 por traslado de afiliados entre EPS

Voceros de organizaciones de pacientes expresaron preocupación por la redistribución de afiliados contemplada en el Decreto 0182 de 2026 y advirtieron posibles efectos en la capacidad de atención del sistema de salud.

Publicidad

Publicidad

Publicidad