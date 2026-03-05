Resultado de Paisita Noche, último sorteo hoy jueves 5 de marzo de 2026

El chance Paisita Noche continúa consolidándose como uno de los sorteos diarios más consultados en el departamento de Antioquia. Gracias a su frecuencia diaria, facilidad de participación y variedad de modalidades de apuesta, este juego de azar se mantiene entre las opciones favoritas de miles de jugadores que cada noche revisan el resultado oficial con la expectativa de ganar.



Resultado oficial del Paisita Noche – 5 de marzo de 2026

En el sorteo realizado el jueves, 5 de marzo de 2026, el resultado oficial del Paisita Noche fue el siguiente:



Número ganador:

Animal:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

Estos son los únicos datos válidos para verificar los tiquetes correspondientes a esta fecha.



Quinta balota: opción adicional desde 2025

Desde el año 2025, el Paisita Noche incorporó la modalidad de quinta balota, una alternativa voluntaria que permite incrementar el valor del premio cuando el jugador acierta las cuatro cifras en el orden exacto.

Esta opción funciona como un complemento adicional que aumenta el premio potencial, pero no modifica la mecánica tradicional del juego, por lo que las reglas habituales del sorteo se mantienen sin cambios.



¿Cómo se juega el Chance Paisita Noche?

El funcionamiento del Paisita Noche es sencillo. Para ganar, el número apostado debe coincidir con el resultado oficial respetando el orden de izquierda a derecha, dependiendo de la modalidad elegida por el jugador.

Las apuestas pueden realizarse desde $500 hasta $25.000, lo que permite la participación de diferentes tipos de jugadores. Al tratarse de un sorteo diario, muchas personas consultan los resultados en línea pocos minutos después de su publicación oficial.



Horarios del sorteo

Quienes desean seguir el resultado del Paisita Noche deben tener en cuenta los horarios oficiales del sorteo:



Lunes a sábado: 6:00 p. m.

6:00 p. m. Domingos y festivos: 8:00 p. m.

Conocer el horario correcto permite confirmar el número ganador de manera oportuna.



Modalidades disponibles del Chance Paisita

El juego ofrece distintas modalidades de apuesta que amplían las posibilidades de ganar:



Cuatro cifras directo o superpleno: acertar las cuatro cifras en el orden exacto.

Combinado cuatro cifras: acertar las cuatro cifras sin importar el orden.

Tres cifras directo: acertar las tres últimas cifras en orden correcto.

Combinado tres cifras: coincidir las tres cifras en cualquier posición.

Dos cifras o pata: acertar las dos últimas cifras en orden.

Una cifra o uña: acertar únicamente la última cifra.

Gracias a esta variedad de opciones, el chance en Antioquia se mantiene como uno de los juegos de azar más populares de la región.



Chance en línea en Colombia: dónde apostar legalmente

El chance en línea en Colombia está regulado por Coljuegos, entidad encargada de supervisar y controlar los juegos de suerte y azar en el país. Solo los operadores autorizados pueden ofrecer apuestas digitales legales.

Entre las plataformas habilitadas se encuentran:



Paga Todo

Gana

Su Red

Apuestas Cúcuta 75

En estas plataformas los usuarios pueden crear una cuenta, validar su identidad, recargar saldo mediante PSE o transferencias bancarias y realizar su apuesta digitalmente. Conservar el comprobante es fundamental para reclamar cualquier premio.



Requisitos para reclamar premios del Paisita Noche

Para cobrar un premio del Paisita Noche es necesario presentar:



Tiquete original en buen estado

Documento de identidad y copia

Dependiendo del valor del premio en UVT, pueden solicitarse requisitos adicionales:



Menos de 48 UVT: documentación básica.

Entre 48 y 181 UVT: diligenciar el Formato SIPLAFT.

Desde 182 UVT en adelante: certificación bancaria vigente con fecha no mayor a 30 días.

Cumplir con estos requisitos garantiza un proceso de pago seguro y sin contratiempos.



Últimos resultados del Paisita Noche

Estos han sido algunos de los resultados recientes del sorteo:



4 de marzo de 2026: 4018 - Perro

3 de marzo de 2026: 9411 – Mico

9411 – Mico 2 de marzo de 2026: 3409 – Conejo

El Paisita Noche continúa siendo uno de los sorteos diarios más seguidos en Colombia, manteniendo el interés de miles de jugadores que cada noche consultan el resultado oficial con la esperanza de convertirse en el próximo ganador.