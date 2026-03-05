¿Messi o Pelé? Donald Trump no negó su admiración por "el mejor de todos"

En la Casa Blanca, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, recibió a todo el plantel de Inter de Miami en la tarde de este 5 de marzo. Esto por una tradición en este país de recibir a los campeones de los principales deportes, sea la MLS, NFL o la NBA.

Allí, Trump volvió a referirse a su gusto por el fútbol, al cual dice que "llamarlo soccer es una falta de respeto". Recordó y agradeció con emoción que este año su país albergará la Copa del Mundo en donde Lionel Messi estará presenta con la selección de Argentina, en donde frente a todos lo comparó con Pelé.

"No debería decir esto porque luego dirán que estoy viejo, pero yo vi jugar a Pelé. Jugaba en el Cosmos. No lo sé… Puede que tú seas mejor que Pelé. Pelé era bastante bueno. ¿Quién es mejor? ¿Tú? Yo creo que sí… Pero él era muy bueno, ¿verdad? Pelé era muy bueno", afirmó Trump durante la recepción.

Donald Trump y Messi // Foto: AFP

Dijo que aún recuerda cuando en 2019 le dijeron que querían llevar al "mejor de todos" a EE.UU., en especial por parte del presidente del Inter de Miami, quien durante la ceremonia le recordó aquellas palabras y que las cumplió llevando al mejor de la historia a su país.



"Tengo que decir esto: he visto a grandes jugadores del mundo del deporte llegar (a Estados Unidos), de todos los países y estilos. Muchos llegaron con gran expectación, '¡qué increíble!', decían todos… pero no ganaban. Este chico (Messi) llegó, hubo un gran revuelo, y ganó. Tú, Leo, llegaste y ganaste, y eso es algo muy difícil, muy inusual. Además, soportaste mucha más presión de la que nadie imagina, porque se esperaba que ganaras… y casi nadie lo logra. Tú llegaste y ganaste con toda esa presión. Eso es un homenaje increíble" expresó Trump.