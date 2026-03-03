"Cosas brutales": Trump revela qué tipo de armamento secreto tiene EE.UU

Las declaraciones se producen en un contexto internacional marcado por tensiones en distintas regiones y debates internos sobre el alcance del apoyo militar estadounidense en el exterior. En su publicación más reciente, Trump sostuvo que Estados Unidos cuenta con suficiente capacidad bélica como para sostener conflictos durante largos periodos de tiempo.

“Tenemos armamento ilimitado de nivel medio a alto”, escribió el mandatario, insistiendo en la idea de que el país posee una fortaleza militar difícil de igualar. En un mensaje previo, incluso afirmó que con esas reservas “las guerras pueden librarse eternamente y con gran éxito”, una frase que generó reacciones tanto en el ámbito político y social.

El mandatario también vinculó esta situación con la gestión de su antecesor, Joe Biden. Según Trump, parte del arsenal más sofisticado de Estados Unidos fue entregado al gobierno de Kiev durante la administración anterior. En ese sentido, criticó que no se hubiera repuesto con rapidez el material transferido.

En sus declaraciones, Trump señaló que Biden “dedicó todo su tiempo y el dinero de nuestro país a darlo todo” al presidente ucraniano, Volodímir Zelenski. Además, utilizó una comparación polémica al referirse al líder ucraniano como “P. T. Barnum”, en alusión al empresario circense del siglo XIX conocido por su capacidad de espectáculo y controversia.



De acuerdo con el actual presidente, aunque una parte significativa del equipamiento más avanzado fue enviada a Ucrania sin costo, la administración anterior no habría tomado las medidas necesarias para reemplazarlo oportunamente. Sin embargo, sostuvo que, pese a esas decisiones, las reservas actuales siguen siendo amplias y suficientes.

Las afirmaciones de Trump refuerzan su narrativa sobre la supremacía militar estadounidense y su capacidad de disuasión. Durante su trayectoria política, el mandatario ha insistido en la importancia de fortalecer las Fuerzas Armadas y mantener una posición dominante frente a posibles adversarios internacionales.

El debate sobre el volumen real de las reservas y el impacto de la asistencia militar a aliados continúa siendo objeto de análisis entre expertos en defensa. Si bien Estados Unidos mantiene uno de los presupuestos militares más altos del mundo, las transferencias de armamento a países en conflicto han abierto discusiones sobre sostenibilidad logística, reposición de inventarios y equilibrio estratégico.

En este escenario, las palabras del presidente vuelven a colocar en el centro de la conversación pública el alcance del poderío militar estadounidense y el papel del país en los conflictos globales. Mientras tanto, la comunidad internacional observa con atención las señales emitidas desde Washington, en un momento en que los focos de tensión geopolítica no muestran señales claras de disminuir.