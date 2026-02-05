Zelenski anuncia el regreso a Ucrania de 157 prisioneros de guerra

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, anunció este jueves durante una rueda de prensa con el primer ministro polaco, Donald Tusk, que durante la jornada han sido liberados 157 prisioneros de guerra ucranianos que estaban en cautiverio en Rusia.

"Hoy hay un intercambio. Saludo a todas las familias que se reunirán con sus allegados y seres queridos en el futuro más próximo. Es algo muy positivo. 157 combatientes ucranianos han vuelto hoy a casa", dijo Zelenski.

El presidente ucraniano confirmó en su rueda de prensa con Tusk que en los contactos de Abu Dabi se habló también de llevar a cabo más canjes de prisioneros.

Canje de prisioneros entre Ucrania y Rusia Foto: AFP

Zelenski hizo este anuncio después de que el emisario de la Casa Blanca para la guerra ruso-ucraniana Steve Witkoff anunciara desde Abu Dabi que en las negociaciones trilatelares entre ucranianos, rusos y estadounidenses que tienen lugar en la capital de los Emiratos Árabes se acordó la liberación de 314 prisioneros.



Witkoff dijo que es el primer canje que se produce en los últimos cinco meses.

El negociador ucraniano Rustem Umérov ha confirmado en su canal de Telegram el canje de prisioneros acordado en Abu Dabi y anunciado por Zelesnki. Umérov ha publicado un breve vídeo del retorno de los prisioneros ucranianos a casa.