Día sin Carro en Bogotá
Pacto Histórico
Iván Cepeda
Informe HRW

Zelenski anuncia el regreso a Ucrania de 157 prisioneros de guerra

Zelenski anuncia el regreso a Ucrania de 157 prisioneros de guerra

Zelenski hizo este anuncio después de que el emisario de la Casa Blanca para la guerra ruso-ucraniana Steve Witkoff anunciara acuerdos desde Abu Dabi.

Zelenski-Ucrania-AFP.png
Presidente de Ucrania, Vlodimir Zelenski
Foto: AFP
Por: EFE
|
Actualizado: 5 de feb, 2026

