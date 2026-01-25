En vivo
Mundo  / Papa León XIV lamenta ataques en Ucrania y advierte que la guerra aleja una paz justa y duradera

Papa León XIV lamenta ataques en Ucrania y advierte que la guerra aleja una paz justa y duradera

El papa León XIV condenó los ataques en Ucrania, pidió intensificar esfuerzos por la paz y advirtió que la guerra agrava el sufrimiento civil y la fractura entre los pueblos.

