Papa León XIV designa a obispo colombiano en basílica donde reposan restos de Francisco

La Iglesia católica anunció el nombramiento del Obispo colombiano, Monseñor Luis Manuel Alí Herrera como vicario del arcipreste de la Basílica Papal de Santa María la Mayor, una de las cuatro basílicas mayores de Roma.

Obispo Monseñor Luis Manuel Alí Herrera Foto: AFP

La designación fue hecha por el Papa León XIV, quien le confió esta nueva misión pastoral en uno de los santuarios marianos más importantes de la Iglesia católica.

Santa María la Mayor tiene un valor especial dentro de la Iglesia no solo por su relevancia histórica y mariana, sino porque allí reposan los restos del papa Francisco.

Papa Francisco Foto: AFP

En su nueva función, Alí Herrera apoyará de manera directa la labor pastoral y administrativa del cardenal Rolandas Makrickas, arcipreste de la basílica desde julio de 2025. Entre sus responsabilidades estarán la coordinación de los canónigos, la organización de la vida litúrgica del templo y la atención pastoral de la comunidad que participa del templo, uno de los más visitados de Roma. Además, podrá actuar en representación del arcipreste cuando así se requiera.



Al mismo tiempo, la Santa Sede confirmó que monseñor Alí Herrera continuará desempeñándose como secretario de la Pontificia Comisión para la Protección de Menores, cargo que ocupa desde marzo de 2024 y desde el cual impulsa protocolos para la prevención y atención de abusos contra menores y personas vulnerables dentro de la Iglesia.

Nacido en Barranquilla, Alí Herrera fue obispo auxiliar de Bogotá y secretario general de la Conferencia Episcopal de Colombia, donde hace varios años desarrolla su labor pastoral y administrativa en el Vaticano. El Obispo se convirtió en el Colombiano con más alto cargo dentro de la iglesia católica actualmente.