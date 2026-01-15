Papa León XIV designa a obispo colombiano en basílica donde reposan restos de Francisco

En vivo
El papa León XIV designó al obispo colombiano monseñor Luis Manuel Alí Herrera como vicario del arcipreste de la Basílica Papal de Santa María la Mayor, una de las cuatro basílicas mayores de Roma y lugar donde reposan los restos del papa Francisco.

