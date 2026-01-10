El Papa, preocupado por el entusiasmo bélico: "La guerra vuelve a estar de moda"

El papa León XIV encendió las alertas sobre el rumbo que está tomando la política internacional. En su tradicional discurso de año nuevo ante el cuerpo diplomático acreditado ante la Santa Sede, el pontífice lanzó una de sus reflexiones más duras sobre el escenario global, al advertir que “la guerra vuelve a estar de moda” y que el entusiasmo bélico se expande entre las naciones.

Sus palabras llegan en un momento marcado por múltiples conflictos armados y un clima de tensión creciente entre potencias, con demostraciones militares que, según el papa, están desplazando el diálogo y debilitando el multilateralismo construido tras la Segunda Guerra Mundial.



Desde el inicio de su intervención, pronunciada en inglés, León XIV cuestionó el avance de lo que llamó una “diplomacia de la fuerza”, impulsada por países o alianzas que privilegian el poder militar por encima de la negociación. Para el jefe de la Iglesia católica, esta lógica pone en riesgo el orden internacional y transforma la paz en un objetivo secundario.

El pontífice lamentó que la paz ya no sea entendida como un bien en sí mismo, sino como una condición que se intenta imponer mediante las armas. Sin mencionar países de forma directa, dejó claro que esta tendencia representa un retroceso frente a los principios de justicia y convivencia que deberían guiar a las naciones.



Preocupación por Venezuela y la escalada en el Caribe

León XIV fue más específico al referirse a la situación en el continente americano. Expresó su inquietud por la escalada de tensiones en el mar Caribe y en la costa pacífica, en alusión directa a Venezuela, donde Nicolás Maduro fue derrocado y capturado por Estados Unidos.

El papa pidió respetar la voluntad del pueblo venezolano y trabajar para salvaguardar los derechos humanos y civiles. Este llamado se dio luego de que el presidente estadounidense, Donald Trump, anunciara ataques no solo marítimos, sino también en tierra, contra estructuras vinculadas al narcotráfico, en un contexto donde Washington podría mantener control prolongado sobre Venezuela, país clave por sus reservas de hidrocarburos.



Violencias en Cisjordania y crisis de derechos humanos

En su balance global, el papa también abordó la situación en Oriente Próximo. Reiteró el respaldo del Vaticano a la creación de un Estado palestino y denunció el aumento de la violencia en Cisjordania contra la población civil palestina, que —subrayó— tiene derecho a vivir en paz en su propia tierra.



Además, alertó sobre otras crisis humanitarias y sociales que atraviesan al mundo. Entre ellas, la dependencia de los jóvenes a las drogas, las violaciones a la libertad religiosa y la persecución contra los cristianos, que afecta a más de 380 millones de personas.

Con este mensaje, León XIV dejó clara la postura de la Santa Sede frente a un mundo cada vez más marcado por la confrontación, insistiendo en que el camino hacia la paz pasa, necesariamente, por el diálogo y el respeto entre los pueblos.