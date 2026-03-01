Resultado del chance Chontico Noche: último sorteo hoy domingo 1 de marzo de 2026

En el Valle del Cauca y en varias zonas del suroccidente colombiano, el resultado del chance Chontico Noche figura entre los más consultados por los aficionados a los juegos de suerte y azar. Su frecuencia diaria y la facilidad para verificar el número ganador lo han convertido en uno de los sorteos con mayor recordación entre los apostadores.



Resultado oficial del Chontico Noche – 1 de marzo de 2026

En el sorteo realizado el domingo 1 de marzo de 2026, el resultado oficial fue: (en minutos)



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta:

Horarios del sorteo Chontico Noche

El Chontico Noche se juega todos los días en horarios definidos, lo que permite a los participantes saber exactamente cuándo consultar el resultado:



Lunes a viernes: 7:00 p. m.

Sábados: 10:00 p. m.

Domingos y festivos: 8:00 p. m.

Además del sorteo nocturno, existen otras alternativas como Chontico Día y Súper Chontico Noche, este último se juega los jueves en la noche, ampliando las oportunidades de participación para quienes siguen el chance en Colombia.



Modalidades de juego del Chontico Noche

Uno de los factores que explica la popularidad del chance Chontico Noche es la variedad de modalidades disponibles. El valor del premio depende de la cantidad de cifras acertadas y del orden en que coincidan con el resultado oficial.



Principales opciones de apuesta

Cuatro cifras directo o superpleno: acertar las cuatro cifras en orden exacto.

Combinado cuatro cifras: coincidir las cuatro cifras en cualquier orden.

Tres cifras directo: acertar las tres últimas cifras en orden exacto.

Combinado tres cifras: coincidir las tres últimas cifras sin importar el orden.

Dos cifras o pata: acertar las dos últimas cifras en orden exacto.

Una cifra o uña: acertar únicamente la última cifra.

Esta diversidad permite que cada jugador elija su estrategia y el nivel de riesgo que desea asumir al apostar.



¿Cuánto cuesta apostar al Chontico Noche?

El Chontico Noche ofrece montos accesibles que facilitan la participación:



Apuesta mínima: $500 pesos.

Apuesta máxima: $10.000 pesos.

Estos valores permiten que tanto jugadores ocasionales como frecuentes puedan participar en el sorteo.



Cómo jugar chance en línea en Colombia

El chance en línea en Colombia está regulado por Coljuegos, entidad encargada de supervisar los juegos de azar en el país. Solo las plataformas autorizadas pueden operar legalmente.

Para apostar de forma digital es necesario:



Registrarse en una plataforma oficial.

Validar la identidad.

Recargar saldo.

Elegir el sorteo, el número y la modalidad.

Confirmar la apuesta.

Utilizar operadores avalados garantiza respaldo y seguridad en las transacciones.



Requisitos para reclamar premios

Para cobrar un premio del Chontico Noche resultado oficial, el ganador debe presentar el tiquete original sin enmendaduras y el documento de identidad con copia.

Cuando el monto supera determinados valores establecidos en UVT, se pueden exigir requisitos adicionales:



Menos de 48 UVT: documentación básica.

Entre 48 y 181 UVT: diligenciar el Formato SIPLAFT.

Desde 182 UVT en adelante: certificación bancaria vigente, expedida con fecha no mayor a 30 días.

