Resultado de Caribeña Noche, último sorteo hoy domingo 1 de marzo de 2026

El resultado del chance Caribeña Noche figura entre los más consultados por los jugadores en distintas regiones de Colombia. Su realización diaria y su mecánica sencilla han consolidado al chance Caribeña Noche como una opción frecuente dentro de los juegos de suerte y azar en el país, especialmente para quienes siguen el sorteo de manera constante.



Número ganador de Caribeña Noche – 1 de marzo de 2026

En el sorteo realizado el domingo 1 de marzo de 2026, el resultado oficial fue: (en minutos).



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

Quinta balota:

¿A qué hora juega Caribeña Noche?

El Caribeña Noche se juega todos los días del año, sin excepción. Los resultados oficiales pueden consultarse después de las 10:30 p. m., una vez finaliza la transmisión del sorteo.

Tener un horario fijo facilita que los apostadores sepan exactamente cuándo revisar el número ganador y hacer seguimiento diario al resultado del chance.



Modalidades de apuesta en Caribeña Noche

El chance Caribeña Noche ofrece diversas modalidades de apuesta, lo que permite ajustar el juego según el presupuesto y la expectativa de premio. El valor a pagar depende de la cantidad de cifras acertadas y del orden en que coincidan con el resultado oficial.

Entre las principales opciones se encuentran:



Cuatro cifras directo (superpleno): acertar las cuatro cifras en el mismo orden.

Cuatro cifras combinado: coincidir las cuatro cifras sin importar la posición.

Tres cifras directo: acertar exactamente las tres últimas cifras.

Tres cifras combinado: coincidir las tres últimas cifras en cualquier orden.

Dos cifras (pata): acertar las dos últimas cifras en orden exacto.

Una cifra (uña): coincidir únicamente el último dígito.

Esta estructura mantiene una dinámica clara y fácil de entender, tanto para jugadores nuevos como para quienes participan con frecuencia.



Valor de las apuestas en Caribeña Noche

El rango de inversión es uno de los aspectos que impulsa la participación en el Caribeña Noche hoy:



Valor mínimo: $500 pesos.

Monto máximo por apuesta: $10.000 pesos.

Esta flexibilidad permite que jugadores ocasionales y habituales puedan participar en el sorteo sin necesidad de realizar grandes inversiones.



Cómo jugar chance en línea en Colombia

El chance en línea en Colombia está regulado por Coljuegos, entidad encargada de supervisar los juegos de suerte y azar. Solo las plataformas autorizadas pueden ofrecer apuestas digitales de manera legal.

Para apostar al Caribeña Noche en línea, el proceso incluye:



Crear una cuenta en un operador autorizado.

Validar la identidad del usuario.

Recargar saldo mediante PSE u otros medios habilitados.

Seleccionar el sorteo, elegir el número y la modalidad.

Confirmar la apuesta y conservar el comprobante digital.

Utilizar plataformas oficiales garantiza seguridad en las transacciones y respaldo en caso de resultar ganador.



Últimos resultados de Caribeña Noche