Autoridades antioqueñas investigan la incursión de supuesto nuevo grupo armado en Andes

Preocupación y zozobra ha generado en el departamento de Antioquia la incursión de los Comandos Armados Campesinos en el municipio de Andes, esto luego de que se conociera panfletos, banderas y hasta graffitis en dos sectores que están a escasos minutos del casco urbano de esta localidad del Suroeste antioqueño.

La información que ha dado a conocer la Policía Antioquia es que hasta la fecha las autoridades departamentales no tenían registros conocidos sobre este grupo armado, situación por la que se iniciaron las investigaciones correspondientes para establecer si injerencia criminal en la subregión.

Expresan que no se puede desestimar que sean particulares que usan el apelativo de Comandos Armados Campesinos para generar temor en la zona y hacerle frente a la presencia activa que tiene en Andes otros grupos como, por ejemplo, el Clan del Golfo.

Hay que mencionar sobre la presencia reciente de estos distintivos que fueron encontrados específicamente en los sectores conocidos como La Aguada y Brisas del San Juan, ubicados, incluso, a tan solo cinco minutos del casco urbano, por lo que la preocupación aumenta con el paso de las horas en el Suroeste antioqueño.



Por ahora y mientras avanzan las investigaciones, destacar que el panfleto también relaciona posibles amenazas de seguridad en otros municipios como Jardín o Betania en donde, al parecer, la Subestructura Edwin Román Velásquez Valle del Clan del Golfo tiene alto impacto y ahora los Comandos buscarían llegar a competir por el territorio.

Por ahora las autoridades del municipio indicaron que se realizarán labores de verificación en articulación con unidades del Ejército Nacional y la Policía Antioquia para tratar de establecer la procedencia de los panfletos y brindar información clara a la comunidad.