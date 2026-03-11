En vivo
Antioquia

Autoridades antioqueñas investigan la incursión de supuesto nuevo grupo armado en Andes

El grupo usó panfletos y pintó grafitis a escasos 5 minutos del casco urbano de esta localidad del Suroeste antioqueño.

