Madre de Oviedo habla de su carrera política: Mañanas Blu, Camila Zuluaga, 11 de marzo de 2026

Estos son los puntos discutidos en Mañanas Blu 10:30 AM, con Camila Zuluaga, este miércoles, 11 de marzo de 2026:



Miriam Arango, madre de Juan Daniel Oviedo , habló de la carrera política de su hijo, los resultados en la Gran Consulta por Colombia y la posibilidad de que sea fórmula vicepresidencial de Paloma Valencia.

Cristian Quiroz, presidente del Consejo Nacional Electoral , explicó cómo funciona la reposición de votos.

, explicó cómo funciona la reposición de votos. Alejandro Salazar, estratega empresarial y escritor de 'Colombia Ganadora', habló del potencial del país, sus fortalezas institucionales y los retos que enfrenta para consolidar su desarrollo.

