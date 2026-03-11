Estos son los beneficios que el Gobierno definió para productores afectados por lluvias

El Gobierno nacional anunció un nuevo plan de financiamiento para apoyar al campo colombiano golpeado por la ola invernal. A través del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, se pondrá en marcha el Programa Especial de Crédito para el Restablecimiento Productivo, una estrategia que busca movilizar hasta 2 billones de pesos para ayudar a campesinos y productores a recuperar sus cultivos, maquinaria y capacidad de producción tras las pérdidas ocasionadas por las lluvias.

La medida fue aprobada por la Comisión Nacional de Crédito Agropecuario y se implementará en el marco del Decreto 0175 de 2026. El programa comenzará a operar desde el 7 de abril y estará dirigido principalmente a productores rurales de Córdoba, Sucre, Antioquia, La Guajira, Bolívar, Cesar, Magdalena y Chocó, departamentos que han resultado especialmente afectados por la emergencia climática. Además de los créditos, el plan contempla más de 153 mil millones de pesos en subsidios e incentivos y 80 mil millones en garantías especiales para facilitar el acceso al financiamiento.

Este programa hace parte de la Revolución por la Vida: garantizar que campesinos, campesinas y productores cuenten con financiamiento, seguros y asistencia para recuperar sus cultivos y su capacidad productiva. Proteger el trabajo del campo es también proteger la seguridad alimentaria y la dignidad de quienes producen los alimentos del país”, afirmó la ministra de Agricultura, Martha Carvajalino.

La ejecución del programa estará a cargo del Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario (Finagro), a través del Banco Agrario de Colombia y otras entidades financieras. Para atender las diferentes necesidades del campo, se habilitarán seis líneas de apoyo, que incluyen créditos para pequeños productores, asociaciones campesinas, proyectos de infraestructura rural, microfinanzas para diversificación de ingresos, financiamiento para medianos y grandes productores, y herramientas de gestión del riesgo agropecuario.



Entre los beneficios más destacados está la línea dirigida a pequeños productores, que permitirá financiar actividades como la siembra, la compra de insumos o el alquiler de maquinaria. En estos casos, los créditos tendrán subsidios de hasta 16 puntos en la tasa de interés, garantías de hasta el 90 % del valor del préstamo y apoyo de hasta el 80 % en el costo del seguro agropecuario y la asistencia técnica. Esto podría reducir la tasa de interés anual hasta cerca del 0,3 %, una de las más bajas disponibles para el sector rural.

También se contempla una línea para asociaciones campesinas y cooperativas, que podrán acceder a subsidios de tasa, garantías y un incentivo de recuperación productiva de hasta el 20 % del valor del crédito, con tasas cercanas al 0,4 % anual. Además, se financiarán proyectos de infraestructura productiva regional, como sistemas de riego, drenaje, control de inundaciones, centros de acopio, almacenamiento y cadenas de frío, con incentivos de hasta el 13 % para la recuperación productiva.

Otro de los puntos importantes del programa es fortalecer las microfinanzas rurales, con subsidios a la tasa de interés de hasta 28 puntos porcentuales, lo que permitiría créditos con tasas entre 3 % y 5 %, además de garantías de hasta el 90 % y acompañamiento técnico. Para los medianos y grandes productores, el programa también contempla acceso a créditos para proyectos productivos y comerciales, aunque en el caso de los grandes productores no habrá subsidios directos.

“Esperamos que los pequeños productores, asociaciones y campesinos y campesinas en general se acerquen a nuestras oficinas a partir de la próxima semana para orientarlos y otorgarles los recursos que requieran para sus proyectos productivos, con todos los beneficios que conllevan las nuevas disposiciones”, señaló el presidente del Banco Agrario, Hernando Chica Zuccardi.

De forma complementaria, el programa incluye una línea de gestión de riesgos agropecuarios, con instrumentos como seguros y asesoría técnica para que los productores puedan protegerse frente a eventos climáticos extremos. Para garantizar el acceso real al financiamiento, el Gobierno también creó una cuenta especial en el Fondo Agropecuario de Garantías, con recursos por 80 mil millones de pesos, lo que permitirá que en varias líneas de crédito la comisión de garantía sea del 0 %, eliminando una de las principales barreras para que los campesinos accedan a préstamos.