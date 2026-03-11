En vivo
Economía  / Estos son los beneficios que el Gobierno definió para productores afectados por lluvias

Estos son los beneficios que el Gobierno definió para productores afectados por lluvias

El Gobierno anunció el Programa Especial de Crédito por $2 billones en créditos para reactivar el campo tras la ola invernal, inicialmente tendrá una vigencia de 10 meses, aunque podría ampliarse.

