Banqueros tendrán que refinanciar créditos a damnificados por las lluvias

Los bancos, compañías de financiamiento y otras entidades financieras tendrán que diseñar y poner en marcha programas masivos de refinanciación de créditos para los damnificados por las fuertes lluvias en el norte del país antes de que termine el mes de mayo, de acuerdo con un proyecto de regulación de la Superintendencia Financiera.

El proyecto avanza en paralelo con las negociaciones entre banqueros y funcionarios del Gobierno nacional, en las que hasta ahora se ha hablado de un paquete de alivios a los deudores actuales y de unos 270 mil nuevos créditos para reactivar la economía de las regiones golpeadas por el mal clima.

De acuerdo con las cifras oficiales, el “frente frío” dejó al menos a 78 mil familias afectadas solo en el departamento de Córdoba y más de 230 mil hectáreas de cultivos y pasto para ganado se han visto afectadas o están bajo el agua.

En primer lugar, las entidades financieras tendrán que identificar cuáles de sus clientes se han visto económicamente golpeados por la emergencia y en qué productos exactamente y, en segundo lugar, aplicar por su cuenta esos programas de refinanciación.



Los bancos podrán ofrecer períodos de gracia y el nuevo plazo de los créditos no puede ser superior al doble del plazo actual ni exceder los 20 años. Las tasas de interés o las condiciones, en general, no pueden ser más costosas para el usuario que las que tiene actualmente.

Los clientes beneficiarios de estas medidas no tendrían que pagar intereses bancarios entre el 11 de febrero y el momento en que comience a funcionar la refinanciación.

“La Superintendencia Financiera de Colombia (SFC) considera necesario impartir instrucciones de carácter transitorio para que las entidades vigiladas adopten medidas, bajo criterios objetivos y prudenciales, que contribuyan a aliviar la situación financiera de los consumidores financieros afectados”, señaló la entidad en un documento oficial.

Las medidas son consideradas excepcionales y no cambian el resto de parámetros para garantizar la estabilidad financiera ni la solvencia de las entidades financieras.

