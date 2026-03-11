Comienzan estudios de factibilidad para corredor férreo Villavicencio-Puerto Gaitán

Avanza la reactivación férrea en los Llanos Orientales. El Gobierno nacional dio un nuevo paso para fortalecer el transporte de carga en esta región del país con la firma de las actas de inicio para realizar los estudios de factibilidad del corredor férreo entre Villavicencio y Puerto Gaitán, un proyecto que busca mejorar la conectividad logística y dinamizar la economía regional.

El anuncio fue hecho por el Ministerio de Transporte y la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), entidades que liderarán el proceso técnico que permitirá determinar la viabilidad del proyecto.

Del total de la inversión, 52.811 millones de pesos se destinarán a consultorías especializadas encargadas de desarrollar los estudios, mientras que 7.739 millones de pesos serán destinados a la interventoría, que tendrá la tarea de supervisar el cumplimiento y la calidad de los análisis técnicos.

Los estudios estarán divididos en dos grandes tramos. El primero corresponde al recorrido entre Villavicencio y Puerto López, mientras que el segundo cubrirá el trayecto entre Puerto López y Puerto Gaitán. Estos trabajos serán desarrollados por consorcios especializados en infraestructura ferroviaria, mientras que la supervisión estará a cargo del Consorcio Férreo del Llano.



Villavicencio-Puerto Gaitán Foto: Concesión Línea Férrea Central

El proyecto contempla la construcción de un corredor férreo de aproximadamente 193,5 kilómetros, que incluiría cerca de 18 kilómetros de puentes, una infraestructura clave para atravesar zonas de ríos y terrenos complejos en la región. Con esta obra se busca conectar la capital del departamento del Meta con uno de los principales centros productivos y energéticos de los Llanos Orientales.

De acuerdo con los resultados preliminares de prefactibilidad, el corredor podría movilizar entre 388 mil y 932 mil toneladas de carga al año hacia 2080, principalmente productos agroindustriales como soya y maíz, que son fundamentales para la producción de alimentos y el abastecimiento del país.

Durante los próximos meses, los equipos técnicos realizarán estudios detallados sobre demanda de carga, ingeniería ferroviaria, impactos ambientales, costos de construcción y operación, así como el modelo financiero del proyecto.

De concretarse, este corredor férreo podría convertirse en una de las principales apuestas para impulsar el desarrollo económico y agroindustrial del Meta y de toda la región.