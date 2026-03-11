Envían a la cárcel a hombre señalado de amenazar con un vidrio a su expareja en Medellín

Enviaron a la cárcel a hombre señalado de amenazar por una ventana con un vidrio a su expareja en su vivienda en el nororiente de Medellín. Los hechos ocurrieron incluso en presencia de su hija menor de edad.

Autoridades avanzan en el proceso de judicialización de un hombre señalado de graves actos de violencia de género que se hicieron virales en redes sociales hace pocos días y que ocurrieron en una vivienda del barrio Popular Uno, nororiente de Medellín.

Y es tras su captura, en las últimas horas un juez de control de garantías ordenó medida de aseguramiento en centro carcelario contra John Freddy Alzate Escudero, quien a través de una ventana del lugar de residencia de su expareja la amenazaba con posiblemente agrederla de manera física y le advertía que, si algo llegaba a ocurrirle, ella sería la responsable.

La discusión entre ambos ocurrió cuando la mujer trataba de solicitar vía telefónica la presencia de la policía en el lugar ante las amenazas de Escudero que incluso desde el lugar que estaba trató de dañar una lavadora. Todo esto en presencia de su hija menor de edad.



El caso fue rechazado por el alcalde Federico Gutiérrez recién se produjo la captura del hombre y desde la Secretaría de las Mujeres de Medellín destacaron el inicio de un acompañamiento psicosocial para la víctima de estas agresiones y su entorno familiar.

El ahora procesado no aceptó los cargos imputados entre los que se encuentra violencia intrafamiliar en concurso homogéneo y sucesivo.