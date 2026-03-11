Muerto en la habitación de un hotel en Medellín hallan a un hombre tras compartir con mujeres

Hombre fue hallado sin vida en una habitación de hotel tras departir con dos mujeres y, al parecer, consumir drogas. Las autoridades dejaron el caso como una muerte por establecer ya que el cuerpo no contaba con signos de violencia

Un nuevo hecho del común denominador entre departir con mujeres, consumir licor o drogas y luego perder la vida se registró en Medellín, en el barrio Estación Villa del Centro, donde al interior de un establecimiento hotelero fue hallado muerto un hombre de entre 50 y 55 años de edad.

Las autoridades lo identificaron como Jorge Alirio Zuluaga Ramírez, quien no presentaba signos de violencia y horas antes había ingresado acompañado de dos mujeres, que según personal del lugar, salieron de allí en horas de la madrugada.

Los hechos fueron alertados por una llamada a la línea de emergencia 123, motivo por el que la patrulla policial llegó al lugar, confirmó que los hechos fueron en el hotel Osber, habitación 302, e interrogaron a una empleada del sitio, quien manifestó que encontró al hombre sin signos vitales dentro de la habitación.



Fue justamente en este lugar en el que se hallaron varias bolsas vacías de estupefacientes y botellas vacías de licor.

Por lo pronto, las autoridades intentan establecer qué ocurrió y será el Instituto Nacional de Medicina Legal el que determine la causa de la muerte, pues de momento no se puede determinar si se trata de un homicidio o a un deceso por causas naturales.