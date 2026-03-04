Concejo de Bogotá prohíbe consumo de alcohol y drogas en parques y zonas escolares

Zonas Libres de Drogas y Alcohol es el nombre del nuevo proyecto aprobado por el Concejo de Bogotá para restringir el consumo de estas sustancias en parques y zonas aledañas, en un radio de 100 metros de los colegios de la ciudad, desde las 5:00 a. m. hasta las 11:00 p. m. Así las cosas, en un plazo de 180 días el Distrito deberá implementar las medidas para que entre en vigencia la norma.

El concejal Andrés Barrios, autor del proyecto, aseguró que, según el Observatorio de Convivencia Escolar, en 2025 se registraron 9.285 alertas por consumo de sustancias psicoactivas en 750 colegios de la ciudad. De estos casos, el 26,31 % se presentaron en actividades lúdicas dentro de los colegios y el 21 % fuera de estos. Las zonas más preocupantes son Ciudad Bolívar, Bosa, Kennedy, Suba y Engativá, que concentran más de la mitad de los casos de la ciudad.

"Esta iniciativa prioriza el derecho de los niños a jugar y permanecer en espacios públicos seguros y responde a una preocupación reiterada de padres de familia que han manifestado sentirse desplazados en estos entornos. El acuerdo no contempla medidas de criminalización contra la pobreza ni persecución a los consumidores. Su objetivo es ordenar el territorio con reglas claras y proteger el interés superior del menor en parques y en zonas cercanas a los colegios", concluyó el concejal Barrios.

Por su parte, el presidente del Concejo, Humberto Amín, también autor del proyecto, aseguró que esta medida se aplicará únicamente en las zonas georreferenciadas. Asimismo, aclaró que, bajo esta nueva normativa, la sola tenencia o porte de la dosis personal para uso propio o medicado no será considerada como una conducta sancionable.



"En un perímetro de 100 metros no se va a poder consumir. Estamos pensando en los niños que necesitan espacios libres de alcohol y del consumo de droga, y por primera vez el Concejo de Bogotá se manifestó para ayudar a estos niños que tanto lo necesitan. Hemos buscado que la Administración distrital se sume a esta iniciativa y, lo más importante, que les cumplamos a los niños de Bogotá", aseguró el presidente del Concejo.