Guerra en Irán
Debate Consulta de las Soluciones
Nacional vs. Millonarios
Elecciones 2026

Concejo de Bogotá prohíbe consumo de alcohol y drogas en parques y zonas escolares

Concejo de Bogotá prohíbe consumo de alcohol y drogas en parques y zonas escolares

El proyecto restringe el consumo de drogas y licor desde las 5:00 a. m. hasta las 11:00 p. m. en parques públicos y en un radio de 100 metros de los colegios de Bogotá.

