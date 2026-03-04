Emboscada en Caquetá deja tres militares muertos y un herido: estaban instalando puestos de votación

Tres militares muertos y uno más herido dejó una emboscada perpetrada por las disidencias de las Farc en el departamento de Caquetá, en hechos ocurridos en la vereda Nápoles, zona rural de San Vicente del Caguán.

De acuerdo con la información preliminar, los uniformados, adscritos a la Fuerza de Tarea Conjunta Omega, se encontraban adelantando la instalación y verificación de los puestos de votación para las elecciones de este domingo, cuando fueron atacados por integrantes de la estructura ‘Carolina Ramírez’.

#ComunicaciónOficial | Tropas de la @ftc_omega sostienen combates contra presuntos integrantes del grupo armado organizado residual Estructura Carolina Ramírez, en zona rural de la vereda Santo Domingo, en Cartagena del Chairá, #Caquetá.#AEstaHora nuestras tropas en el sector… pic.twitter.com/XwgDxTwdMa — Ejército Nacional de Colombia (@COL_EJERCITO) March 4, 2026

El ataque habría sido ejecutado por hombres bajo el mando de alias ‘Iván Mordisco’, máximo cabecilla de esa facción de las disidencias de las Farc, quienes mantienen injerencia armada en esa región del sur del país.

Las autoridades desplegaron operaciones en la zona para garantizar la seguridad y dar con los responsables, mientras se refuerza el dispositivo de protección de cara a la jornada electoral. Hasta el momento no se han revelado las identidades de las víctimas y se espera un pronunciamiento oficial del Ejército Nacional de Colombia sobre lo ocurrido.



Este es el punto donde ocurrió el ataque

"Nuestras tropas en el sector desafortunadamente reportan el asesinato de tres de nuestros soldados, así como uno más herido. Las acciones ofensivas contra este grupo armado continúan en desarrollo", indicó el Ejército en sus redes socailes.