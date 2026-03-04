En vivo
Guerra en Irán
Debate Consulta de las Soluciones
Nacional vs. Millonarios
Elecciones 2026

Nación

Emboscada en Caquetá deja tres militares muertos y un herido: estaban instalando puestos de votación

El ataque fue atribuido a la estructura Carolina Ramírez de las disidencias de las Farc, al mando de alias ‘Iván Mordisco’, en zona rural de Cartagena del Chairá.

