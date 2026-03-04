¿Venezuela se está recuperando? Crece casi 9 % gracias al petróleo

Venezuela volvió a mostrar cifras positivas en su economía. El Banco Central de Venezuela informó que el país creció 8,66 % en 2025, un repunte que atribuye principalmente al sector petrolero, incluso en medio de las sanciones de Estados Unidos que el año pasado fueron flexibilizadas tras la caída del mandatario Nicolás Maduro.

El dato marca 19 trimestres consecutivos de crecimiento, según el ente emisor, y abre el debate sobre si la economía venezolana realmente está entrando en una etapa de recuperación sostenida o si se trata de un rebote estadístico después de una contracción histórica.



Petróleo impulsa la economía tras cambios en el control del crudo

El informe del banco central señala que el impulso clave vino del petróleo. Aunque no se divulgaron los resultados completos del sector en 2025, sí se reportó un aumento de 13,41 % en el cuarto trimestre.

El contexto político y económico cambió de forma drástica el 3 de enero, tras la incursión militar estadounidense que terminó con la captura de Maduro. Posteriormente, Venezuela cedió a Estados Unidos el control de la comercialización de su crudo y reformó su Ley de Hidrocarburos para permitir mayor participación privada.

Las ganancias por la venta del petróleo ahora se depositan en un fondo en Catar, disponible para el nuevo gobierno encabezado por la ex vicepresidenta Delcy Rodríguez.



El BCV aseguró en un comunicado que “la economía venezolana registra un mayor nivel de actividad económica, fortaleciendo cada vez más su proceso de recuperación”. Además, analistas proyectan que en 2026 el crecimiento podría ubicarse entre 10 % y 15 %.

Petróleo / Imagen de referencia / Foto: AFP

Crecimiento económico en Venezuela no borra crisis salarial

A pesar del repunte, la realidad diaria sigue siendo compleja para buena parte de la población. El PIB venezolano se redujo cerca de 80 % en una década y apenas comenzó a recuperarse desde el segundo trimestre de 2021, cuando se levantaron controles de precios y se permitió una dolarización informal.

Publicidad

Hoy el ingreso promedio se ubica entre 100 y 300 dólares, muy por debajo de los 700 dólares que, según estimaciones privadas, se necesitan para cubrir la canasta alimentaria.

Expertos advierten que en una economía que hoy es cinco veces más pequeña que en 2013, pequeñas variaciones pueden inflar los porcentajes de crecimiento.



El balance deja dos lecturas claras:

Hay expansión económica sostenida según cifras oficiales.

El poder adquisitivo de los ciudadanos sigue siendo limitado.

La pregunta sobre si Venezuela se está recuperando no tiene una respuesta simple. Las cifras muestran avance, pero la percepción ciudadana aún parece estar lejos de hablar de bonanza.

