Reto 3X define llega a la final y define a sus campeones con pruebas de alto nivel

La tercera edición de El Reto 3X llegó a su desenlace con una final marcada por la exigencia física y la fortaleza mental. Laura, Kevin, Luisa y Marlon son los cuatro competidores que alcanzaron la instancia definitiva tras superar semanas de pruebas centradas en Estrés y Movimiento. Solo dos de ellos obtendrán el título y el premio de 30 millones de pesos cada uno.

El escenario elegido fue el Box Negro, espacio reservado para los desafíos de mayor complejidad. Allí se desarrolló la prueba denominada Esfuerzo Extremo, diseñada para medir resistencia, paciencia y capacidad estratégica.

Por su parte Laura llega con un rendimiento impecable, tras mantenerse invicta durante la competencia. Ha destacado la disciplina como el principal pilar de su preparación, atributo que considera determinante en esta última prueba.

Kevin, en tanto, ha mantenido una estrategia constante y enfocada. Reconoce el nivel de quienes quedaron en el camino, pero subraya que su avance ha respondido a un objetivo claro y sostenido desde el inicio del programa.



Para Luisa, la final representa una oportunidad de reivindicación personal luego de atravesar un año complejo. Interpreta su presencia en esta instancia como una posibilidad significativa que trasciende lo deportivo.

Marlon, por su parte, apuesta a la experiencia acumulada durante el proceso competitivo. Su enfoque se centra en la mejora continua y en la capacidad de aprendizaje frente a cada reto superado. Esta edición presenta además una particularidad: el título quedó vacante tras la salida de los bicampeones Rapelo y Madrid, lo que abre paso a nuevos ganadores en El Reto 3X Rexona Clinical By Desafío.

La prueba final planteó un interrogante central: ¿prevalecerá la experiencia de antiguos desafiantes o el ímpetu competitivo de los nuevos retadores? La respuesta se encuentra en el episodio definitivo, disponible en el canal oficial de YouTube del programa, donde se define una de las finales más exigentes en la historia reciente del formato.