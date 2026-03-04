En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Guerra en Irán
Debate Consulta de las Soluciones
Nacional vs. Millonarios
Elecciones 2026

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Entretenimiento  / Reto 3X define llega a la final y define a sus campeones con pruebas de alto nivel

Reto 3X define llega a la final y define a sus campeones con pruebas de alto nivel

Laura, Kevin, Luisa y Marlon son los cuatro competidores que alcanzaron la instancia definitiva tras superar semanas de pruebas centradas en Estrés y Movimiento.

Publicidad

Publicidad

Publicidad