Claudia López y Leonardo Huerta impulsarían reforma tributaria: esto harían con los impuestos

En el debate organizado por Blu Radio los precandidatos a la presidencia de la Consulta de las Soluciones, Claudia López y Leonardo Huerta coincidieron en que el próximo gobierno deberá impulsar una nueva reforma tributaria en Colombia.

Ante la pregunta directa sobre si promoverían una reforma tributaria de llegar a la presidencia, ambos respondieron afirmativamente y dejaron claro que su propósito sería bajar impuestos y fortalecer el crecimiento económico.



Regla fiscal y reducción de renta

Claudia López defendió su postura señalando que la reforma tributaria es necesaria para reorganizar las finanzas públicas. “Soy sincera y clara porque creo que la próxima tributaria tiene que acordar cómo bajar los impuestos. Es que para hacer una tributaria, para subirlos o para bajarlos, hay que hacer tributaria”, afirmó.

La candidata insistió en que Colombia necesita una regla fiscal clara: “Colombia no puede seguir sin regla fiscal. Regla fiscal es cuáles son las reglas con las que el gobierno gasta la plata”. Además, cuestionó el destino actual de los recursos públicos y subrayó que “los impuestos son para la salud, son para la educación”, así como para obras de infraestructura.

Su propuesta concreta contempla reducir gradualmente el impuesto de renta atado al desempeño económico: “Si la inversión privada, que es la que tiene que crecer, sube al 20 % y la economía crece al 4 %, bajamos 2 puntos de renta”. Añadió que, si el crecimiento alcanza el 5%, se bajarían otros dos puntos. También planteó alivios para microempresas, incluyendo menores costos de registro y menos carga tributaria para facilitar el pago de salarios.



Claudia López y Leonardo Huerta impulsarían reforma tributaria. Foto: captura de video en YouTube, Blu Radio.

Simplificación tributaria y más ingresos no tributarios

Por su parte, Leonardo Huerta explicó que su reforma tendría dos objetivos: “Para dos cosas, como dice Claudia, para bajar los impuestos, y en segundo lugar, para simplificar el trámite tributario”. Señaló que la complejidad actual genera sanciones frecuentes y desincentiva la formalidad.

Huerta enfatizó que el problema central es el crecimiento económico: “Hay que simplificar los impuestos y empezar a entender que el problema no es de impuestos, sino de crecimiento económico”. Propuso fortalecer el ingreso no tributario, como las utilidades de empresas industriales y comerciales del Estado, y revisar integralmente el presupuesto para enfrentar el déficit fiscal sin recurrir a más gravámenes.

Así, ambos candidatos coincidieron en que una nueva reforma tributaria sería clave para reducir impuestos, estimular la inversión privada y dinamizar la economía colombiana.

