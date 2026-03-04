Fiscalía acusa a Julio Gerlein y dos abogados por presunto soborno a Aida Merlano

La Fiscalía General de la Nación acusó formalmente al empresario Julio Gerlein y a los abogados Teodoro Antonio Deyongh y Diego Luis Muñetón por los delitos de soborno en actuación penal y falso testimonio, en hechos que estarían relacionados con ofrecimientos económicos a la excongresista Aida Merlano, condenada por el escándalo de compra de votos en la costa Caribe.

Durante la audiencia de acusación, el fiscal del caso precisó los roles que le atribuye a cada uno de los procesados: “Julio Eduardo Gerlein, identificado ya su señoría como presunto determinador del delito de soborno en la actuación penal; al doctor Teodoro Antonio Deyongh, identificado ya con la cédula antes referida, como presunto autor del delito de soborno en la actuación penal; al Dr. Diego Luis Muñetón como presunto determinador del delito de falso testimonio y coautor del delito de soborno en la actuación penal”.

Aida Merlano // Foto: AFP

Según la investigación, los hechos habrían ocurrido cuando Aida Merlano se encontraba recluida en la cárcel El Buen Pastor, en Bogotá. De acuerdo con el ente acusador, los hoy acusados habrían intentado comprar su silencio mientras ella entregaba información a la Corte Suprema de Justicia sobre hechos de corrupción electoral en el Atlántico.

En los registros expuestos por la Fiscalía, se indicó que el abogado Diego Muñetón ingresó en tres ocasiones al centro penitenciario para visitar a Merlano. En audiencia, el fiscal aseguró: “Usted le señaló a la señora Aida Merlano que iba como emisario del señor Alejandro Char, quien presuntamente le entregó una carta. En esta visita se le ofreció la suma de 500 millones de pesos para que pudiera pagar gastos médicos del tratamiento de su hijo menor de edad y también pudiera pagar los honorarios de sus abogados. Este es el primer ofrecimiento dinerario que se ejecuta por parte suya, doctor Muñetón, el día 28 de septiembre del año 2018, según la presunta víctima dentro de las presentes diligencias”.



BLU Radio // Aida Merlano // Foto: AFP

La Fiscalía agregó que, “posterior a esta visita, cuando se acercaban las citaciones a diligencias de declaración jurada de la señora Aida Merlano Rebolledo ante la Honorable Corte Suprema de Justicia, dentro de la investigación que se adelantaba en contra del señor Arturo Char, volvió usted, el doctor Muñetón, a visitarla, específicamente el 9 de agosto del año 2019, nuevamente en el establecimiento carcelario”.

El ente acusador también señaló que el abogado Teodoro Deyongh realizó dos visitas a la excongresista en El Buen Pastor, presuntamente para ofrecerle dinero con el fin de que no mencionara a la familia Gerlein en sus declaraciones judiciales.