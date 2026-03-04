En vivo
Blu Radio  / Regiones  / Bogotá  / Subsidio para adultos mayores en Bogotá seguirá pagándose a través de Ingreso Mínimo Garantizado

Subsidio para adultos mayores en Bogotá seguirá pagándose a través de Ingreso Mínimo Garantizado

La Alcaldía de Bogotá desmintió rumores sobre el subsidio Tipo C destinado a adultos mayores y aclaró que los pagos ahora se harán a través de la plataforma operativa de Ingreso Mínimo Garantizado.

