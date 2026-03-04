Subsidio para adultos mayores en Bogotá seguirá pagándose a través de Ingreso Mínimo Garantizado

La Alcaldía de Bogotá confirmó que el subsidio Tipo C para personas mayores no será eliminado y continuará pagándose con normalidad, ahora a través de la plataforma operativa de Ingreso Mínimo Garantizado (IMG). La Administración Distrital aseguró que durante la transición ninguna persona beneficiaria dejará de recibir el apoyo económico.

El anuncio fue hecho por la Secretaría Distrital de Integración Social, entidad que explicó que el cambio hace parte de un proceso de integración administrativa con los Fondos de Desarrollo Local, que son los que financian estas transferencias monetarias.

Según informó la entidad, más de 61.000 personas mayores en Bogotá continúan recibiendo el subsidio con recursos de los Fondos de Desarrollo Local, y ahora el pago se realizará a través de la plataforma de Ingreso Mínimo Garantizado, con el objetivo de mejorar la trazabilidad de los recursos, optimizar los mecanismos de giro y facilitar la entrega a los beneficiarios.

Este subsidio Tipo C está dirigido a personas mayores en condición de pobreza o vulnerabilidad que no reciben pensión. Aplica para mujeres desde los 54 años y hombres desde los 59 años. Actualmente, cada beneficiario recibe 150.000 pesos mensuales.



La Administración Distrital recordó que durante el gobierno del alcalde Carlos Fernando Galán el monto aumentó de 130.000 a 150.000 pesos, ajuste que cobija tanto a antiguos como a nuevos beneficiarios.

La Secretaría explicó que durante enero y febrero de 2026 se adelantaron los trámites administrativos y contractuales para prorrogar los convenios que garantizan la financiación del primer semestre del año. Una vez finalizados estos procesos, en febrero se realizaron los pagos retroactivos correspondientes a enero y el giro regular del mes, normalizando el calendario. A partir de marzo, las transferencias se realizarán mensualmente sin modificaciones.

El Distrito fue enfático en señalar que son falsos los rumores sobre una supuesta eliminación del subsidio. El alcalde Carlos Fernando Galán aseguró en un mensaje público que no se desmontará ni este ni otros apoyos sociales y pidió a la ciudadanía no dejarse engañar por versiones difundidas en campaña.

“Personas en campaña están diciendo mentiras. No vamos a eliminar los subsidios tipo C, no se deje engañar. Si usted es una persona mayor puede estar tranquila. No vamos a desmontar ni este ni otros subsidios”, aseguró el mandatario.

Desde el Distrito reiteraron que ninguna persona beneficiaria saldrá del programa por cuenta de esta transición operativa y que la ciudadanía debe informarse únicamente a través de canales oficiales.