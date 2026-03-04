"Donde antes veíamos riesgo hoy hay oportunidades": Ecopetrol se lanza sobre Venezuela

Ecopetrol se prepara para capitalizar el cambio político en Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro y el cambio de perspectiva de Estados Unidos sobre ese país y, por tercera vez, solicitó a la Oficina de Control de Activos una licencia especial que le permita operar en ese país. A diferencia de las ocasiones anteriores, esta vez el interés de Ecopetrol va más allá de comprar gas venezolano.

"Lo que eran antes riesgos y que tanto le preocupaban a muchos, hoy se vuelven oportunidades, y en eso estamos trabajando. Hemos definido un portafolio importante, dentro de que dentro de los cuales la prioridad está en resolver las necesidades de electricidad en Venezuela", explicó el presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa.

Los negocios en Venezuela que hoy le interesan a Ecopetrol

ISA, filial de Ecopetrol, es una de las compañías dueñas de los activos de conexión entre el sistema eléctrico colombiano y el venezolano y podría verse beneficiada si se le permite al país exportar electricidad a Venezuela.

La posibilidad de que Colombia le venda energía a Venezuela, como ocurría antes de las sanciones de Estados Unidos, es un camino que ha venido explorando el Gobierno al punto de que se habilitó un proceso especial para tramitar las solicitudes de operación.



A Ecopetrol también le interesa la compra de gas natural a Venezuela a través del gasoducto binacional Antonio Ricaurte, en medio del faltante de gas que tiene el país y que ha llevado a la necesidad de importar para atender incluso la demanda de hogares y empresas.

¿Qué negocios puede hacer hoy Ecopetrol en Venezuela?

Tras el cambio en las licencias OFAC, Ecopetrol USA podría comprar petróleo venezolano o vender diluyentes a ese país, mientras que el resto de negocios en el 'radar' aún tendrían restricciones.

Por ejemplo, la única posibilidad de que se compre gas Venezolano sin una licencia especial sería que Pdvsa ceda el contrato que tiene Ecopetrol a un privado. Algo que es perfectamente posible tras la reforma a la ley de hidrocarburos en Venezuela.

"Ecopetrol, como ya lo lo mencionó el presidente, presentó una nueva solicitud de licencia al Gobierno de los Estados Unidos, directamente a la OFAC, para que habilite los negocios que tenemos identificados y que pueden ser realizados únicamente en la medida en que el gobierno de los Estados Unidos, a través de de la hoja, nos lo permita. Hoy en día, las restricciones siguen vigentes. A través de las compañías en los Estados Unidos hay ciertas actividades que se pueden desarrollar, pero en particular la que tiene que ver con el gasoducto necesariamente requiere una licencia nueva", explicó Rodolfo García, vicepresidente Corporativo de Cumplimiento.