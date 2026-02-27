En vivo
Gasolina en Colombia: nueva reducción de $500 en el precio del galón para marzo

Gasolina en Colombia: nueva reducción de $500 en el precio del galón para marzo

Aunque la rebaja rige desde el 1 de marzo, es posible que en algunas estaciones de servicio la disminución del precio de la gasolina no se vea reflejado inmediatamente.

