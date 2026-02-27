Gasolina en Colombia: nueva reducción de $500 en el precio del galón para marzo

Gasolina en Colombia tendrá una nueva reducción de $500 por galón desde el 1 de marzo de 2026, según confirmó el Ministerio de Hacienda. La medida representa el segundo ajuste consecutivo en el año y busca aliviar el bolsillo de la ciudadanía y aportar a la estabilidad económica del país.

El anuncio oficial destaca que, tras la disminución aplicada en febrero, el precio del combustible acumula una caída total de $1.000 en lo corrido de 2026. De acuerdo con la cartera económica, esta decisión responde a “medidas responsables que permiten avanzar hacia una economía más equilibrada, con acciones que benefician a la gente”.

⛽️ Buenas noticias para las y los colombianos.



Desde 1 marzo, el precio de la gasolina vuelve a bajar: $500 menos por galón, una medida que busca aliviar el bolsillo de la ciudadanía y aportar a la estabilidad económica del país.



Esta es la segunda reducción consecutiva... pic.twitter.com/t5gMRaCy2m — MinHacienda (@MinHacienda) February 27, 2026

¿La reducción de la gasolina aplica de inmediato?

Aunque la rebaja rige oficialmente desde el 1 de marzo, teniendo en cuenta lo que las estaciones de servicio advirtieron con la rebaja de febrero, la aplicación no siempre es simultánea en todo el país. El ajuste se da de forma progresiva, dependiendo de la operación y del inventario de cada establecimiento.

Estación de gasolina, imagen de referencia Foto creada con Image FX

David Jiménez Mejía, vocero gremial nacional de Somos Uno, indicó en su momento que no todas las estaciones pueden aplicar el descuento al mismo tiempo. En Colombia, el combustible se adquiere bajo la modalidad de “ventas en firme”, lo que significa que cada establecimiento compra la gasolina a un precio previamente fijado y debe vender primero ese inventario antes de abastecerse nuevamente a un costo más bajo.



Por esta razón, imponer una reducción inmediata podría obligar a vender a pérdida, una situación que impacta con mayor fuerza a pequeñas y medianas estaciones, especialmente en municipios apartados donde la rotación del inventario es más lenta.