En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Paloma Valencia
Apareció candidato Andrés Vásquez
Sorteo Champions League
Pakistán - Afganistán

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Condenan a 18 años de cárcel a estadounidense por delitos sexuales contra menores en Medellín

Condenan a 18 años de cárcel a estadounidense por delitos sexuales contra menores en Medellín

Se trata de Michael Jamie Inofuentes, el cuarto extranjero condenado por abusar de niños y niñas en la capital de Antioquia.

Publicidad

Publicidad

Publicidad