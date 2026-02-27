Condenan a 18 años de cárcel a estadounidense por delitos sexuales contra menores en Medellín

Se confirmó la condena de 18 años de prisión en contra del estadounidense Michael Jamie Inofuentes por delitos sexuales contra menores de edad en Medellín. Es el cuarto extranjero condenado por abusar de niños y niñas en la capital de Antioquia

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, confirmó por medio de sus redes sociales que gracias al trabajo con las autoridades de los Estados Unidos se logró una nueva condena contra explotadores sexuales de niños y adolescentes en la capital antioqueña.

Se trata de Michael Jamie Inofuentes, quien fue condenado por la Corte Federal de Virginia a 18 años de prisión por delitos sexuales contra una menor cometidos en Medellín. El mandatario antioqueño resaltó que esta nueva condena se logró gracias al trabajo articulado entre la Alcaldía de Medellín, la Policía Nacional, la Fiscalía, HSI Colombia y HSI Washington.

Esta es la cuarta sentencia de esta ofensiva internacional contra la explotación sexual de niños y adolescentes, los otros casos son Stefan Correa, cadena perpetua; Manuel Poceiro, cadena perpetua; y Mohamed Anaswed, 21 años de prisión. Gutiérrez habló de un quinto hombre que sería condenado próximamente.



"Comienza también el proceso para otro tipo que llama Ramón Arellano y en los próximos días también se dará esa condena. El mensaje nuestro es muy claro, no vamos a parar hasta erradicar la peor práctica, el peor delito de todos, que es la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes", indicó el alcalde de Medellín, quien destacó esta condena e insistió en “cero impunidad" y en que "quien venga a explotar a nuestros niños y niñas será perseguido hasta lograr su condena, incluso fuera del país”.

Otra de las estrategias es impidiendo el ingreso de depredadores sexuales a la ciudad desde el aeropuerto José María Córdova de Rionegro, donde en el año 2025 fueron inadmitidos 110 extranjeros por posibles actividades relacionadas con este fenómeno en todo el país, 45 catalogadas como ofensores sexuales y 65 reseñadas por delitos contra niños, niñas y adolescentes en la plataforma Angel Watch.