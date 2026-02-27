Escondidas en hidrolavadoras: así llegaron partes de un arma a Medellín desde Estados Unidos

Escondidas en hidrolavadoras fueron encontradas varias partes de armas de fuego que venían en una encomienda para la ciudad de Medellín. La mercancía era proveniente de una ciudad de Estados Unidos.

El contrabando de mercancía, estupefacientes y hasta armas de fuego, ha sido una lucha constante y sin descanso que han dado las autoridades en colombia contra las estructuras criminales por más de dos décadas. Las modalidades de contrabando siguen sorprendiendo por su creatividad.

En videos que hoy circulan en redes sociales y que se han vuelto virales rápidamente, se logra ver cómo uniformados de la Policía Nacional en articulación con la agencia de Investigaciones de Seguridad Nacional, en medio de un proceso de inspección a un encomienda internacional, lograron incautar varias partes de armas de fuego.

En los videos se logra apreciar como los artefactos vienen distribuidos en tres cajas diferentes, al interior de las cajas se hallaban tres hidrolavadoras, y las pequeñas piezas del arma de fuego, venían envueltas en plástico de color transparente y camufladas especialmente en el compartimento del motor de las maquinas.



De acuerdo con el proceso de investigación y rastreo de la ruta de la mercancía, las autoridades lograron establecer que esta encomienda venía procedente de la ciudad de Miami, en Estados Unidos, y tenía como destino final el Área Metropolitana del Valle de Aburrá.

Por ahora la agencia de Investigaciones de Seguridad Nacional con el apoyo de la Policía Nacional continúa con el proceso de investigación para esclarecer quienes fueron las personas que enviaron los paquetes desde el país norteamericano y para quien iba dirigido en la capital antioqueña.