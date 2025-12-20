En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Ataque Aguachica
Petro y Maduro
Luis Fernando Velásco y Ricardo Bonilla
Director seccional Dian

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Cayó en Medellín extraditable del Clan del Golfo señalado de enviar cocaína a Estados Unidos

Cayó en Medellín extraditable del Clan del Golfo señalado de enviar cocaína a Estados Unidos

Alias ‘El Negro’ o ‘Andresito’ es señalado de integrar un red de 20 personas dedicadas a este tipo de acciones delictivas.

Publicidad

Publicidad

Publicidad