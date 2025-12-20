Cayó en Medellín extraditable del Clan del Golfo señalado de enviar cocaína a Estados Unidos

Pocos días después de que el gobierno de Estados Unidos declarara al Clan del Golfo como organización terrorista, las autoridades en Medellín propinaron un duro golpe al grupo criminal tras capturar en Medellín a una de las piezas clave en el envío de cocaína desde el país al norte del continente.

Se trata de alias ‘El Negro’ o ‘Andresito’, un hombre solictado en extradición por el país norteamericano, quien era encargado de coordinar la salida de estupefacientes a través de lanchas rápidas desde el departamento de Nariño hacia zonas costeras.

Cayó en Medellín un extraditable del Clan del Golfo encargado del envío de cocaína a Estados Unidos en lanchas rápidas. Alias 'El Negro' o 'Andresito' es señalado de integrar un red de 20 personas dedicadas a este tipo de acciones delictivas.

Asimismo, el capturado financiaba la producción y comercialización de estupefacientes, como una actividad ilegal clave para el sostenimiento de las acciones criminales del Clan del Golfo en diferentes zonas del país.

Según destacó la Cuarta Brigada del Ejército, tras la captura propinada por efectivos de su Batallón de Policía Militar N.° 4 y la Fiscalía, ‘El Negro’ quedó a disposición de las autoridades judiciales quienes en los próximos días se encargarán de llevar a cabo los respectivos procedimientos para efectuar su extradición.