Los retos y tendencias en redes sociales pueden parecer una forma sencilla de conseguir atención, pero algunos terminan poniendo en riesgo la integridad y hasta la vida de quienes participan.En la búsqueda de más seguidores, reproducciones y popularidad, algunos creadores de contenido llegan a desarrollar acciones cada vez más peligrosas, exponiendo incluso a otras personas con tal de generar material que se vuelva viral.Ese tipo de conductas muestran que deben existir límites al momento de crear contenido y la responsabilidad que tienen quienes usan a menores de edad en sus videos.Detenida tras publicar videos con sus hijasSegún la información difundida, Meliza Campos, una influencer de 26 años de edad conocida en Instagram como la “realtor sin filtros”, fue detenida en Miami, luego de que las autoridades investigaran varios videos publicados por ella misma.De acuerdo con los documentos del caso, Campos presuntamente aparece en las grabaciones vertiendo cera caliente sobre las manos de sus hijas, de 3 y 6 años de edad, además de provocar un incendio dentro de su vivienda.La mujer enfrenta cargos por incendio provocado en primer grado, abuso infantil y dos cargos de negligencia infantil. Las grabaciones difundidas en redes sociales fueron usadas por las autoridades como parte de la evidencia durante la investigación.Tras su detención, un juez ordenó que la creadora de contenido no tenga contacto con las menores. Por lo cual, las niñas quedaron bajo el cuidado de su padre mientras avanza el proceso judicial.Frente a lo ocurrido, internautas y defensores de derechos de niños y niñas indicaron que la generación de contenido nunca debería estar por encima de la seguridad y el bienestar de un niño, pues un menor no siempre puede comprender las consecuencias de participar en una grabación, además de otras razones como:Pueden sufrir daños físicos o emocionales: exponerlos a situaciones peligrosas o estresantes puede tener consecuencias más allá del video.La exposición en internet es difícil de revertir: una vez publicado un video, puede ser descargado, compartido y permanecer circulando durante años.Los menores merecen privacidad: su imagen, intimidad y dignidad no deberían convertirse en una herramienta para conseguir popularidad.