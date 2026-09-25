Paisita Noche, resultado del último sorteo hoy viernes 25 de septiembre de 2026

El Chance Paisita Noche continúa entre los sorteos más consultados por los jugadores de Antioquia y otras regiones de Colombia. Sus diferentes modalidades de apuesta permiten participar con distintas combinaciones y revisar el resultado oficial para comprobar si el tiquete obtuvo algún premio.

Además, este chance cuenta con una quinta balota, una cifra adicional que acompaña el resultado principal y ofrece una alternativa complementaria para los participantes.

Resultado del Paisita Noche hoy, viernes 25 de septiembre de 2026

El número ganador del chance Paisita Noche para este viernes 25 de septiembre de 2026 fue el (en minutos). ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

¿A qué hora se juega Paisita Noche?

Los sorteos del Paisita Noche se realizan todos los días, aunque el horario depende de la jornada:



De lunes a sábado: 6:00 p. m.

6:00 p. m. Domingos y festivos: 8:00 p. m.

Las apuestas pueden realizarse desde $500 hasta $25.000, de acuerdo con la modalidad seleccionada. Para obtener el premio mayor es necesario acertar el número completo en el mismo orden anunciado oficialmente.

Modalidades de apuesta en Paisita Noche

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El juego dispone de varias opciones para participar, de acuerdo con la modalidad elegida.



Cuatro cifras directo o superpleno Consiste en acertar las cuatro cifras del número ganador exactamente en el mismo orden del resultado oficial.

Consiste en acertar las cuatro cifras del número ganador exactamente en el mismo orden del resultado oficial. Combinado de cuatro cifras Permite obtener premio al acertar las cuatro cifras, sin importar la posición en la que aparezcan.

Permite obtener premio al acertar las cuatro cifras, sin importar la posición en la que aparezcan. Tres cifras directo Premia cuando las tres últimas cifras coinciden con el resultado oficial y conservan el mismo orden.

Premia cuando las tres últimas cifras coinciden con el resultado oficial y conservan el mismo orden. Combinado de tres cifras Entrega premio cuando las tres cifras finales coinciden, aunque aparezcan en una posición diferente.

Entrega premio cuando las tres cifras finales coinciden, aunque aparezcan en una posición diferente. Dos cifras o pata Consiste en acertar únicamente las dos últimas cifras del número ganador.

Consiste en acertar únicamente las dos últimas cifras del número ganador. Una cifra o uñaEsta modalidad recompensa a quienes logran acertar solamente la última cifra sorteada.

Quinta balota: una alternativa adicional

La quinta balota fue incorporada al Paisita Noche durante 2025. Se trata de una cifra adicional que acompaña al resultado principal y permite acceder a posibilidades complementarias de premio cuando coincide con la apuesta realizada.

Esta alternativa se suma a las diferentes modalidades disponibles para los jugadores habituales del sorteo.

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Requisitos para reclamar premios

El proceso de cobro depende del valor del premio obtenido, aunque todos los ganadores deben presentar la documentación exigida por el operador.

Documentos básicos



Tiquete original en buen estado.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible de la cédula.

Premios menores a 48 UVT

Solo requieren la documentación básica para realizar el cobro.

Premios entre 48 y 181 UVT

Además de los documentos obligatorios, el ganador debe diligenciar el formulario SIPLAFT en un punto autorizado.

Premios superiores a 182 UVT

También será necesario presentar una certificación bancaria con una vigencia máxima de 30 días. En estos casos, el pago se realiza mediante transferencia bancaria y puede tardar hasta ocho días hábiles.

Con sorteos diarios, distintas modalidades de apuesta y la posibilidad de participar mediante la quinta balota, el Paisita Noche continúa siendo uno de los chances más consultados por los jugadores de Antioquia y otras regiones de Colombia.