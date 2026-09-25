Anuncian racionamiento de gas natural tras imprevisto en la planta de importación de Cartagena

El Ministerio de Minas y Energía de Colombia anunció este 25 de septiembre de 2026 la declaración de un racionamiento programado de gas natural debido a una condición técnica imprevista presentada en la infraestructura de la planta de regasificación de SPEC LNG en Cartagena.

Esta contingencia generó una reducción temporal en la capacidad de entrega de gas importado, lo que obligó a las autoridades del sector a reorganizar de forma inmediata la distribución del combustible en todo el territorio nacional.

Medidas preventivas y reorganización del suministro

El racionamiento, calificado por el Gobierno nacional como una medida "preventiva y temporal", fue adoptado con base en las evaluaciones y análisis técnicos efectuados por la Dirección de Hidrocarburos del Ministerio y el Consejo Nacional de Operación de Gas (CNO Gas).

Según detalló la cartera ministerial, la decisión "permite administrar de manera ordenada la disponibilidad temporal de gas importado y proteger la continuidad del suministro de los usuarios prioritarios".



Para prevenir desabastecimientos críticos en los sectores más vulnerables del país, el Ejecutivo fijó un orden jerárquico claro para la asignación del gas disponible. De acuerdo con el comunicado oficial: "En este escenario, la demanda esencial tendrá la máxima prioridad, seguida de la generación térmica y de las industrias necesarias para garantizar el abastecimiento de las refinerías".

Una vez cubierta dicha atención prioritaria, la oferta se destinará a "los demás usuarios con contratos vigentes, de acuerdo con las condiciones de disponibilidad del gas".

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Protección a usuarios esenciales y ejecución de reparaciones

La medida gubernamental otorga la máxima importancia a la continuidad del servicio para la comunidad y las instituciones básicas. El Ministerio puntualizó que "la prioridad de la demanda esencial busca garantizar el suministro requerido por hogares, hospitales, colegios, transporte masivo y demás usuarios esenciales, mientras se desarrollan las actividades de inspección y corrección necesarias en la infraestructura de regasificación".

Las autoridades reafirmaron que esta restricción responde de forma directa a la falla puntual registrada en la terminal marítima y no a una falta de planeación a largo plazo.

En palabras expresas del Ministerio de Minas y Energía: "Esta es una medida temporal, necesaria y responsable, que se levantará tan pronto SPEC LNG confirme la superación de la condición técnica" y "se restablezcan las condiciones necesarias para recuperar la capacidad de entrega de gas importado".

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Seguimiento constante al sector energético

El Ministerio confirmó que mantendrá un monitoreo permanente de la contingencia en mesa de trabajo continua junto al CNO Gas y a los agentes del mercado energético. Asimismo, la entidad precisó que expedirá "las instrucciones adicionales que sean necesarias para garantizar la adecuada aplicación de las medidas y la continuidad del servicio".

Por último, el Gobierno nacional ratificó su compromiso con la seguridad y confiabilidad del abastecimiento del país, asegurando que continuará "trabajando de manera coordinada con los agentes del sector para proteger a los usuarios esenciales y la continuidad de los servicios fundamentales".