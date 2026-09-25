Alias 'Araña', jefe de los Comandos de Frontera, es extraditado a Estados Unidos

Las autoridades iniciaron el traslado de Geovany Andrés Rojas, alias ‘Araña’, máximo cabecilla de los Comandos de Frontera y exgestor de paz, desde la estación de Policía de Los Mártires hacia la base militar de CATAM en Bogotá, donde abordará un vuelo fijado para las 6:00 a.m.

Alìas ‘Araña’ es requerido por la Corte del Distrito Sur de California por los delitos de concierto para distribuir cocaína y narcoterrorismo.

La Presidencia de la República confirmó que el avión realizará una escala en Barranquilla, donde se prevé un pronunciamiento del presidente Abelardo De La Espriella antes de entregarlo a los agentes Marshals estadounidenses.

Las autoridades iniciaron el traslado de Geovany Andrés Rojas, alias ‘Araña’, máximo cabecilla de los Comandos de Frontera y exgestor de paz, desde la estación de Policía de Los Mártires hacia la base militar de CATAM en Bogotá, donde abordará un vuelo fijado para las 6:00 a.m.… pic.twitter.com/GM2Sf6C01r — BluRadio Colombia (@BluRadioCo) September 25, 2026

Había sido capturado en febrero de 2025 en un hotel de Bogotá al cierre de un ciclo de diálogos, pero su entrega fue frenada por el gobierno del entonces presidente Gustavo Petro.



Su extradición se concreta una semana después de que la Fiscalía le imputara 16 homicidios cometidos en Caquetá entre 2020 y 2024, entre los que figuran los asesinatos de la lideresa María Isabel Ramos Álzate y del firmante de paz Jorge Riaño Ramos.