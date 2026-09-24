David Murcia se retracta de acusaciones contra De La Espriella; habló de ofertas del gobierno pasado

David Murcia Guzmán, condenado por el caso DMG y actualmente recluido en la cárcel de Palogordo, en Girón, Santander, presentó ante la Fiscalía una retractación de los señalamientos que había hecho en febrero pasado contra el actual presidente Abelardo de la Espriella y quien para entonces era candidato.

El documento hace parte de la actuación originada por la querella presentada por De la Espriella y allí Murcia reconoce que varias de las afirmaciones realizadas durante una entrevista con el periodista Daniel Coronell no corresponden a la realidad.

Murcia, explica por ejemplo, que antes de la entrevista recibió expectativas relacionadas con una eventual salida de prisión.

“Dichas manifestaciones estuvieron precedidas de expectativas que me fueron planteadas desde sectores cercanos al gobierno nacional anterior, relacionadas con una eventual vinculación a la figura de gestor de paz y a la posibilidad de acceder, por esa vía, a mi libertad”, escribió.



Murcia agregó que el prolongado tiempo que ha permanecido privado de la libertad influyó en su disposición al momento de hablar y que esas circunstancias lo llevaron a formular señalamientos que ahora reconoce como carentes de sustento fáctico.

La retractación abarca, entre otros asuntos, las acusaciones relacionadas con los honorarios que De La Espriella recibió por su trabajo como abogado de DMG Holding y por la defensa penal de Murcia en las cuales planteó dudas sobre esos recursos.

BLU Radio // David Murcia // Foto: Migración Colombia - Imagen de referencia

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Ahora, en su nueva versión, asegura que correspondieron al pago por los servicios profesionales prestados y no existió “apropiación indebida de dinero alguno en mi perjuicio”.

“Los honorarios profesionales que pagué al doctor Abelardo De La Espriella correspondieron a la justa contraprestación por las gestiones jurídicas que efectivamente prestó”, señaló el documento.

Murcia también se retracta de la afirmación según la cual De la Espriella le habría solicitado dinero para entregarlo a congresistas con el propósito de influir en un trámite legislativo relacionado con el transporte de dinero en efectivo.

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“El doctor De la Espriella en ningún momento me solicitó, insinuó o propuso suma de dinero destinadas a ofrecer dádivas a congresistas o a cualquier servidor público con el fin de incidir en trámite legislativo alguno”.

La retractación incluye además otros señalamientos, entre ellos la supuesta apropiación de cerca de 5.000 millones de pesos, la recepción de prebendas del Gobierno y una eventual participación en dinero incautado a DMG. Sobre este último punto, Murcia afirma que “no es cierto que el Doctor Abelardo de la Espriella haya recibido parte del dinero incautado a la empresa DMG”.

Ante esto, Murcia solicitó que su nueva versión sea incorporada formalmente al expediente y que se tengan en cuenta los efectos legales correspondientes.

Al cerrar su escrito, Murcia insiste en que la retractación responde a su decisión de corregir lo dicho y explicar las circunstancias que rodearon sus declaraciones.

“Formulo esta manifestación de manera libre, consciente e informada, sin apremio alguno, con el único propósito de esclarecer ante la administración de justicia la verdad real de los hechos”, afirma.