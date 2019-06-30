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Blu Radio  / David Murcia

David Murcia

David Murcia Guzman fue trasladado a la cárcel Palogordo de Girón
Nación

"Petro jamás pensó ni manifestó darle una consejería de paz a David Murcia Guzmán": Otty Patiño

Último día de Gustavo Petro como presidente de Colombia
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Petro habría buscado que paramilitares acusaran a De La Espriella y Uribe

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David Murcia Guzmán pide pista en la paz total de Petro

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Economía

“Huele a mal desde el comienzo”: Superfinanciera alerta sobre promesa de rentabilidad de OmegaPro

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David Murcia Guzmán no está arrepentido de fundar DMG y quiere quedar libre

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“David Murcia no tenía ningún bien a nombre de él”: liquidadora de DMG

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Trasladan a David Murcia Guzmán a la cárcel ‘La Tramacúa’ en Valledupar

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Dura advertencia de Superfinanciera a quienes promuevan captaciones ilegales

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Judicial

¡Ojo! Así siguen estafando con el cuento de las tarjetas de DMG

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