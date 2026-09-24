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Blu Radio  / Judicial  / Procuraduría crea equipo especial para garantizar la prestación de los servicios públicos

Procuraduría crea equipo especial para garantizar la prestación de los servicios públicos

La dependencia tendrá facultades de prevención, intervención y disciplina para hacer seguimiento a temas como tarifas, subsidios, continuidad y calidad de servicios esenciales en todo el país.

Procuraduría General de la Nación
Procuraduría General de la Nación
Foto: Procuraduría
Por: Laura Olarte
|
Actualizado: 24 de sept, 2026

La Procuraduría General de la Nación anunció la creación de una nueva delegada para vigilar la prestación eficiente de los servicios públicos en todo el país.

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La Procuraduría Nacional Delegada para la Vigilancia de los Servicios Públicos será de alto nivel y tendrá funciones de intervención, prevención y disciplinarias.

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El anuncio fue hecho por el procurador general, Gregorio Eljach Pacheco, durante su intervención en el Congreso de Andesco, en Cartagena. La nueva dependencia tendrá a su cargo las conductas disciplinarias relacionadas con la prestación de los servicios públicos y domiciliarios. El objetivo será hacer seguimiento a su prestación y promover que lleguen de manera adecuada a los ciudadanos.

“Ya tiene asignado formalmente la función preventiva que para mí es la más importante, la de evitar, la de precaver, la de no caer en el error porque después no hay quién recupere lo perdido", agregó el procurador.

Agua - servicios públicos
Agua - servicios públicos
Foto: Unsplash

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Además, la delegada vigilará que estos servicios se presten de manera eficiente, continua y con calidad, y hará seguimiento a aspectos como la aplicación de las tarifas, los subsidios y toda la cadena de suministro necesaria para garantizar el acceso de los usuarios.

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La vigilancia incluirá servicios esenciales como acueducto, alcantarillado, aseo, energía eléctrica, distribución de gas, combustibles y telecomunicaciones, dentro de las competencias de la Procuraduría.

Finalmente, la nueva delegada también tendrá bajo su vigilancia los subsidios y contribuciones establecidos por la ley, así como los mecanismos de financiación destinados a garantizar la prestación eficiente de los servicios públicos y el acceso de los usuarios en todo el territorio nacional.

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