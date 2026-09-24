Defensa de Wadith Manzur niega negociación con la justicia por caso UNGRD

La defensa del congresista Wadith Manzur desmintió que esté negociando un acuerdo o preacuerdo con la justicia por el escándalo de la UNGRD. Su abogado, Luis Carlos Torregrosa, aseguró que el proceso continuará en la etapa de juicio.

El jurista afirmó que Manzur acudirá ante la Sala Especial de Primera Instancia, escenario en el que la defensa buscará controvertir las pruebas y acreditar su presunción de inocencia, en ejercicio de sus derechos de defensa y contradicción.

La defensa fue enfática en señalar que el congresista “no ha suscrito, ni se encuentra tramitando, ningún tipo de preacuerdo o negociación”. Según el abogado, la estrategia procesal definida es afrontar el juicio y presentar allí las pruebas necesarias para demostrar su inocencia.

El abogado recordó que Manzur tiene derecho a la presunción de inocencia, consagrada en el artículo 29 de la Constitución Política, y pidió respeto por su dignidad y la de su núcleo familiar. Aseguró que confían en que el debido proceso permitirá esclarecer los hechos y demostrar la inocencia de su representado.



Finalmente, también hizo un llamado a evitar juicios anticipados o afirmaciones que, según dijo, no correspondan a la realidad procesal. Insistió en que cualquier señalamiento debe estar sustentado en hechos verificables y no en especulaciones.