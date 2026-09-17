Revelan foto del senador Wadith Manzur en la cárcel La Picota luego de su traslado

Se conoció la fotografía del senador electo Wadith Manzur en la cárcel La Picota de Bogotá luego de su traslado desde la Escuela de Carabineros, en medio de las investigaciones por su presunta participación en hechos de corrupción relacionados con la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, UNGRD.

En la foto se puede ver a Manzur recostado en una pared, la cual tiene la escala de altura o tabla antropométrica, que es usada para que medir la altura de las personas privadas de la libertad cuando ingresan a un centro penitenciario.

El traslado de Manzur fue confirmado por el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, Inpec, que informó que el senador electo dejó la instalación de la Policía en la que permanecía privado de la libertad para ser llevado al Complejo Carcelario y Penitenciario Metropolitano de Bogotá, conocido como La Picota.

Wadith Manzur, a La Picota. Foto: suministrada

Manzur permanecía recluido en la Escuela de Carabineros desde marzo de 2026, luego de que la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia le impusiera una medida de aseguramiento en centro carcelario dentro de la investigación relacionada con el escándalo de la UNGRD.



La investigación de la Corte está relacionada con presuntos ofrecimientos de dádivas a congresistas que integraban la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público. De acuerdo con lo informado sobre el proceso, los hechos investigados ocurrieron durante el segundo semestre de 2023 y estarían relacionados con operaciones de crédito y el impulso de contratos y obras de la UNGRD en Córdoba, Arauca y Bolívar.

El movimiento de Manzur se produjo en el marco de una decisión del Gobierno nacional de revisar la situación de las personas privadas de la libertad que permanecían en estaciones de Policía, guarniciones militares u otras instalaciones especiales. El propósito anunciado fue establecer quiénes cumplían las condiciones legales para permanecer en esos lugares y quiénes debían ser trasladados a establecimientos penitenciarios bajo custodia del Inpec.

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La llegada de Manzur a La Picota se suma así a los movimientos ordenados por el Inpec para sacar de instalaciones policiales a personas privadas de la libertad que no tienen vínculo con la fuerza pública. El senador electo continuará privado de la libertad mientras avanza el proceso que adelanta la Corte Suprema de Justicia por los hechos relacionados con la UNGRD.