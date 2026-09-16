Wadith Manzur fue trasladado a La Picota tras orden del Gobierno De La Espriella

El senador electo Wadith Manzur, quien es investigado por la Corte Suprema de Justicia en relación con el escándalo de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, Ungrd, fue trasladado a la cárcel de máxima seguridad de La Picota.

El Inpec confirmó el traslado de Manzur, quien inicialmente permanecía privado de la libertad en una instalación de la Escuela de Carabineros. El movimiento hace parte de una serie de traslados de personas privadas de la libertad que permanecían en estaciones policiales o guarniciones militares.

Wadith Manzur. Foto: Suministrada

La medida se produjo después de la orden del presidente Abelardo de la Espriella de revisar la situación de las personas privadas de la libertad que permanecían en estaciones de Policía y guarniciones militares, con el propósito de determinar cuáles cumplen las condiciones legales para permanecer en esos lugares y cuáles deben ser trasladadas a establecimientos carcelarios bajo custodia del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, Inpec.

El pasado domingo 13 de septiembre, el presidente De la Espriella anunció en una alocución el traslado inmediato de personas condenadas por corrupción que permanecieran en guarniciones militares o lugares especiales de reclusión. En esa intervención cuestionó las condiciones de reclusión de los denominados “ladrones de cuello blanco” y afirmó que la corrupción no es un delito sin víctimas.



Entre los movimientos recientes también están los de Andrés Calle, investigado por el caso de la Ungrd; el alcalde de Villa de Leyva, Víctor Gamboa, por actuaciones relacionadas con trámites urbanísticos en el municipio; y los condenados Álex Vernot, por el caso Hyundai, y Emiro Rojas, exdirector del DAS.