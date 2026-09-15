“Falso y desleal”: Rafael Nieto arremete contra Enrique Gómez por llamar socialista a Uribe

El senador del Centro Democrático Rafael Nieto calificó de "falsa y desleal" la afirmación de su colega Enrique Gómez, de Salvación Nacional, quien sostuvo que el expresidente Álvaro Uribe y el Centro Democrático son socialistas.

En entrevista con Recap Blu, Nieto aseguró que esa declaración no corresponde con los hechos y consideró que tendría un propósito electoral.

"El senador Enrique Gómez de Salvación Nacional dio una entrevista primero y después puso un trino, un post en su cuenta de X, donde sostenía que el presidente Álvaro Uribe y el Centro Democrático eran socialistas", explicó.

Nieto cuestionó además que Gómez haya cambiado su postura frente al Centro Democrático, al recordar que, según dijo, meses atrás habría buscado ser incluido en las listas de esa colectividad.



"A mí lo que me molesta es la deslealtad, lo que me molesta es la mentira", afirmó el senador, quien también señaló que Gómez ocupa la Presidencia de la Comisión Primera gracias a un acuerdo que, según su versión, permitió que el Centro Democrático le cediera ese espacio. Para Nieto, las diferencias políticas son legítimas, pero deben mantenerse dentro de ciertos límites: "En la política no todo vale", agregó.

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Partido de Gobierno

Nieto también se refirió a la decisión del Centro Democrático de declararse partido de Gobierno y explicó que, desde su perspectiva personal, el respaldo a Abelardo De La Espriella obedeció a coincidencias programáticas y a la intención de evitar la continuidad del gobierno de Gustavo Petro.

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Sin embargo, aclaró que su colectividad continuará respaldando las iniciativas del Ejecutivo que considere favorables para la democracia, la institucionalidad, la seguridad y otros asuntos que considera prioritarios, mientras que aquellas propuestas con las que discrepe serán objeto de críticas.

Finalmente, el senador sostuvo que las declaraciones que ubican al uribismo y al Centro Democrático en la izquierda hacen parte de una estrategia para disputarles electores de cara a las próximas elecciones. Según Nieto, expresiones como "petrouribismo", "izquierdistas camuflados" o "zurdos" buscan modificar la percepción que los ciudadanos tienen de esa colectividad.

"Todas van dirigidas a lo mismo, a convencer al electorado, a nuestro electorado, que la opción son ellos y no nosotros", concluyó.