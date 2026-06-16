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Con Abelardo podemos llegar a un gran consenso: Enrique Gómez hace llamado al centro político

El senador electo de Salvación Nacional asegura que con el centro político se pueden lograr acuerdos relacionados con la salud y la defensa de la Constitución y las libertades, entre otros.

Abelardo De La Espriella
Abelardo De La Espriella.
Foto: AFP
Por: Mateo Piñeros
|
Actualizado: 16 de jun, 2026

El senador electo de Salvación Nacional, Enrique Gómez, le hizo un llamado al centro político por medio de un video. El director de Salvación Nacional, partido que coavaló la candidatura presidencial de Abelardo de la Espriella, aseguró que, aunque no es de centro, quería hacerle un llamado a ese sector.

"Es un mensaje para los del centro, para los independientes y para los que están indecisos. El 21 de junio tenemos claramente dos opciones: una vía donde aumenta el estatismo, se reducen las libertades y se va a acabar con la Constitución del 91; o una opción constitucional", dice Gómez.

Es por eso que él considera que entre el centro y la campaña de Abelardo de la Espriella puede haber algunos acuerdos.

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"Con Abelardo podemos llegar a un consenso. Lo hemos planteado así: respeto a la Constitución del 91, defensa de las libertades y garantías, retorno de la seguridad, reconstrucción de la salud. Amigos del centro, indecisos, independientes, un triunfo de Abelardo permite proteger la democracia", agregó Gómez.

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